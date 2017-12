Hat százalékos béremelésre készülnek a magyarországi multik

A kamara és a Kienbaum az idén ősszel 19. alkalommal készítette el közös tanulmányát a magyarországi bérezésről, a felmérésben 76 munkakörben 16 ezer állásra vonatkozó fizetési adatot dolgoztak fel többségében a DUIHK-tagvállalatai körében.Dirk Wölfer, a DUIHK kommunikációs osztályvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kamara őszi konjunktúra felmérése szerint a megkérdezett vállalatok 75 százaléka elégedetlen a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő létszámával, holott a vállalatok 56 százaléka számolt a beruházásuk növekedésével, 61 százalékuk pedig a foglalkoztatottak bővítésével.Sághy András elmondta, hogy felmérésük szerint tavaly a nemzetközi cégek a magyarországi bérezésre átlagban mintegy 4 százalékos emelkedést prognosztizáltak 2017-re, ezzel szemben 6 százalékos növekedés következett be, ezen belül is a magyar szakmunkások átlagosan 7,4 százalékos béremelést kaptak, az osztályvezetők és alkalmazottak fizetése 6 százalékkal, a vezető beosztású munkavállalók, csoportvezetők fizetése 5,8 százalékkal nőtt.Felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős eltérés mutatkozik a magyar régiók között a bérezésben, példaként említette, hogy Budapesten és vonzáskörzetében a bérek több mint 20 százalékkal haladják meg az országos átlagot.Sághy András kitért arra, hogy jövőre a vállalatok nem számítanak a bérnyomás csökkenésére, átlagosan 6,1 százalékos béremelésre készülnek, ezen belül is a szakmunkások, szellemi foglalkozásúak számolhatnak az átlagosnál nagyobb emelésre.A tanácsadó cég ország menedzsere elmondta, hogy a munkaerőhiányon a vállalatok nemcsak béremeléssel próbálnak enyhíteni, hanem fontos tényezőnek tekintik a stresszmentes légkört, a munka és a magánélet közötti egyensúly biztosítását, valamint a digitalizációt. Megemlítette az Amerikai Egyesült Államok példáját is, ahol a 65 év felettieket is egyre nagyobb arányban foglalkoztatják.