Jelentős esés után óvatos felpattanással indult a nap Európában 2018.12.07 09:19

Nagy eséssel indult a csütörtöki kereskedés a tengerentúlon, miután a befektetők a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása után az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának kiéleződése miatt aggódtak, napon belül 785 pontos mínuszban is járt a Dow, a kereskedés második felében azonban fordulat következett, visszahúzták az indexeket, miután a Wall Street Journal értesülései szerint a Fed óvatosabb lehet a további kamatemelésekkel, a hírt pedig kedvezően fogadták a piaci szereplők. A tengerentúli tőzsdék végül mérsékelt mínuszban zárták a napot, míg a Nasdaq mérsékelt erősödéssel fejezte be a csütörtöki kereskedést, Ázsiában is óvatos emelkedés jegyében telt a hét utolsó napja, míg a kínai tőzsdék előző napi záróértékeik közelében stagnáltak a pénteki kereskedés második felében.

Az európai tőzsdék hatalmas csütörtöki esésük után mérsékelt erősödéssel vágnak neki a hét utolsó napjának, a CAC40 0,8 százalékos emelkedése mellett a milánói börze 0,9 százalékkal került feljebb, míg a DAX 63 pontos plusz mellett 0,6 százalékot emelkedett.