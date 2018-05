Hatalmas autóipari sztori bukott ki - Li Shufu kínai milliárdos keveri a lapokat a háttérben

Karnyújtásnyira lehet a Volvo tőzsdei bevezetése

Li Shufu nagyon keveri a lapokat

Reuters által közölt legfrissebb iparági pletykák szerint tényleg nagy dobásra készül a kínai Geely Holding, az általa 2010-ben felvásárolt Volvót még idén szeptemberben tőzsdére viheti. Az üzlet előkészítésével három befektetési bankot, a Citigroupot, a Goldman Sachs-ot és a Morgan Stanleyt bízták meg, az ársáv, amelyen belül elkelhetnek majd a részvények, még nem ismert. A szakértők úgy számolnak, hogy a befektetők 16-30 milliárd dollárra értékelhetik a Volvót, amelyet 1,8 milliárd dollárért szereztek meg a kínaiak a Fordtól.Maga az a hír, hogy a Volvót tőzsdére vihetik egyáltalán nem új , ahogy az sem, hogy az IPO-val kapcsolatban a Volvo szóvivője megerősítette, hogy valóban létezik egy ilyen opció is, de végső döntés még nem született, azt a tulajdonos hozza majd meg. Az ügyre rálátó forrás által ismertetett információk viszont arról árulkodnak, hogy nem pusztán egy opcióról van szó, hanem nagyon is előrehaladott állapotban lehet a tőzsdei kibocsátás.A Geely nagytulajdonosa, a milliárdos Li Shufu az elmúlt hónapokban sorra irányította magára a világsajtó figyelmét, legutóbb éppen azzal, hogy a német szabályozási kiskapukat kihasználva gyakorlatilag teljesen észrevétlenül szerzett 9,7 százalékos részesedést a Daimlerben. Ezzel a húzásával egyébként rögtön a legnagyobb tulajdonosává vált a világ vezető prémiumautó-gyártójának.A Daimlerbe történő bevásárlással Li Shufunak sikerült igazi nagyvadat lőnie, de cégcsoportjának a portfoliója eddig sem volt szegényes. Hogyha csak a járműipart nézzük, akkor a Geelynek 46 százalékos részesedése van a Hangzhouban, övék a Volvo személyautógyártó 100 százaléka, a Volvo teherautógyártóban 8,2 százalékos részesedése van, de tulajdonosa a Lotusnak (51%), a Protonnak (49,9%), a London Taxinak (100%) és a legnagyobb kínai autómegosztónak, a 16 ezer elektromos autót üzemeltető Cao Caonak is.

Li Shufura azért is érdemes odafigyelni, mert félelmetesen jó meglátásai vannak és hihetetlenül érzi az iparágat. Éppen ezért nagyon érdekes lesz, hogyha a Volvót tényleg tőzsdére viszik, és így friss forráshoz jutnak majd, akkor azt milyen céllal teszik, milyen területekre fordítják majd a befolyó összeget.Shufunak van egy nagyon erős víziója, a kínai autóipari befektető szerint a hagyományos autógyártó cégeknek "fel kell ébredniük", és a technológiai ismeretek megosztására kell átállítaniuk üzleti modelljüket annak érdekében, hogy a jövőben is elfogadható bevételt és nyereséget termelhessenek.- jelentette ki korábban.

Li Shufu, a Zhejiang Geely Holding Group alapítója

Egy izgalmas sztorit vihetnek tőzsdére

Amikor egy olyan vérzivataros időszakban, mint ami most zajlik az autógyártásban, azt hallja az ember, hogy egy iparági szereplőt tőzsdére akarnak vinni, óhatatlanul is az jut eszébe, a tulajdonos a csúcson akar kiszállni. Az autóipar legerősebb trendjei és a szigorú szabályozói környezet ugyanis brutális beruházásokra kényszerítik az egyes szereplőket és fekete lyukként nyelik el az euró milliárdokat. Miközben az egyre keményebb verseny és a beszállítók egyre erősebb pozíciója tovább rombolja az autógyártók profitmarzsait.A Volvo esetében viszont aligha beszélhetünk arról, hogy a tulajdonos azért iparkodik kiszállni, minél nagyobb tulajdonrészétől megválni, mert elmaradt a modellpaletta frissítésével, az alternatív hajtásláncok fejlesztésével, vagy éppen lemaradásban lenne az önvezető autózás, a közösségi járműmegosztás területén. Éppen ellenkezőleg, a Volvo menedzsmentje az elmúlt években nagyon komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a svéd autógyártó az élmezőnybe tartozzon ezeken a területeken. Csak hogy néhány példát említsünk, a Volvo az elsők között jelentette be, hogy felhagy a kizárólag belsőégésű motorokkal szerelt autók gyártásával, 2019-től ugyanis csak hibrid vagy tisztán elektromos autókat készítenek majd. Az önvezető technológián alapuló közösségi autózás területén pedig az Uberrel karöltve guríthatnak nagyot.Érdemes egyébként néhány szót ejteni a Volvo számairól is, a kínai irányítás alatt ugyanis valóságos feltámadás zajlott le a svéd márkánál. A folyamatosan frissülő modellkínálatnak és a dinamikusan bővülő kínai eladásoknak fontos szerepe volt abban, hogy a cég több mint 571 ezer autót értékesített globálisan tavaly.

Döntően az eladások növekedésének és a modell-mix pozitív irányú eltolódásának köszönhetően a vállalat árbevételé néhány év alatt majdnem megduplázódott. Közben folyamatosan nőtt a Volvo üzemi- és nettó eredménye, valamint szépen megugrottak a marzsok is. Az persze hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a tavalyi 6,7 százalékos üzemi marzs egyáltalán nem kiugró az iparágban és messze elmarad a nagy konkurenciának számító BMW (8,9%) és Daimler (9,7%) marzsaitól, viszont ahhoz, képest, hogy 2012-ben ez az érték a Volvónál még közelített a nullához, nagy előrelépés történt az elmúlt években.

A menedzsment várakozásai szerint ráadásul a jövő is bíztató, az eladások döntően a kínai autópiac várható jó teljesítménye miatt tovább növekedhetnek és a profitabilitás területén is további javulás várható.- jelentette ki Hakan Samuelson, a Volvo vezér az első negyedéves beszámoló közzétételét követően.