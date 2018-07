Hatalmas dugókra kell számítani a héten az M1-es autópályán

A közlemény szerint a sztráda Budapest és Hegyeshalom felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítaniuk a közlekedőknek.Az M1-es autópálya komáromi mérnökségének szakaszán péntekig több helyen sávelhúzásos forgalomterelést építenek ki és bontanak el a szakemberek. Hétfőn a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 93-as és 99-es kilométer között, kedden a főváros felé tartó oldalon, Tatánál a 70-es kilométernél dolgoznak, míg pénteken a hétfőn kialakított terelést bontják vissza a közútkezelő munkatársai.Az autópálya bicskei mérnökségéhez tartozó szakaszán, a 16-os és 20-as kilométer között, az M0-s csomóponttól kezdődően, illetve a Herceghalom és Bicske közötti területen továbbra is zajlanak a teljes körű felújítási munkák.A bicskei, a komáromi és a lébényi mérnökség emellett az autópályán, mindkét irányban, egyéb munkákra is sort kerít: szalagkorlátot javítanak, kaszálnak, szemetet szednek. Ha a mozgó tereléseknél nagyobb torlódás alakul ki, akkor időszakosan abbahagyják a munkát, amíg a torlódás meg nem szűnik.

Forrás: MTI, fotós: Bodnár Boglárka