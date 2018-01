Hatalmas leépítést tervez a Telenor

Komoly elbocsátások jöhetnek

Kivonulhat a Telenor Magyarországról is

Esik az árfolyam

Közzétette negyedik negyedéves beszámolóját a Telenor, amelyből kiderült, hogy a norvég távközlési cég 32 milliárd koronás árbevétel ért el, amely 1 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A cégcsoport EBITDA-ja 11, 8 milliárd koronára emelkedett a 2016 negyedik negyedévében elért 10,6 milliárd koronáról. A nettó eredménysoron viszont szerény mértékű csökkenés következett be: a Telenor 2,26 milliárd koronát realizált, amely 60 millió koronával volt kevesebb az előző év azonos időszakában elért eredménynél.Az eredmények tükrében a vállalat menedzsmentje visszafogottan optimista várakozásokat fogalmazott meg 2018-ra vonatkozóan, véleményük szerint a vállalat árbevétele 1-2 százalékkal, míg EBITDA-ja 1-3 százalékkal növekedhet a 2017-es évhez képest.A menedzsment beszélt arról is, hogy a tavalyi eredmény alapján 8,1 norvég koronás osztalékot fognak javasolni, ennek elfogadására 2018. május 2-án, az éves rendes közgyűlésen kerülhet sor. A cég vezetése jelezte azt is, hogy várhatóan idén februárban fog kifutni a 2017-re meghirdetett saját részvény visszavásárlási programja a társaságnak, de javasolni fogják, hogy egy új program keretében az akció folytatódjon.A Telenor azt is bejelentette, hogy a következő három évben a szolgáltatások automatizálása és az átfedések felszámolása révén mintegy 6000 fővel csökkenti az alkalmazottak számát. A vállalat már tavaly 2600 munkahelyet számolt fel ,így 29 700 embert foglalkoztatott 2017 végén. Múlt pénteken számoltunk be arról, hogy a Telenor bejelentette, önkéntes és kötelezettség nélküli ajánlatot kapott kelet-közép-európai operációjára, amelyhez a Telenor magyar, bolgár, szerb és montenegrói cége tartozik. A Telenor szem előtt tartva a részvényesi értéket az idei első negyedév során megvizsgálja az ajánlatot, és dönt arról, elfogadja-e.A Telenor befektetőit egyelőre nem győzték meg a menedzsment várakozásai, illetve a tervezett osztalék mértéke és a saját részvény visszavásárlási program folytatása. A vállalat árfolyama közel 1 százalékot esett a keddi záráshoz képest.