Hatalmas részvénykibocsátásra készül az Alibaba

Az Alibaba bonyolította le a világ valaha volt legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását. 2014-ben összesen 25 milliárd dollárra tett szert, amikor a New York-i tőzsdére bevezette a részvényeit, most pedig egy újabb 20 milliárd dolláros kibocsátásra készül, ezúttal a hongkongi tőzsdén. Jelenleg a tanácsadókkal tárgyal az e-kereskedelmi óriás és 2019 második felében tervezi benyújtani a kibocsátási kérelmet a hongkongi tőzsdén - tudta meg a Reuters.Az ügyhöz közel álló források szerint a Kína és Amerika között dúló kereskedelmi háborúnak nincs köze a lépéshez. Az Alibaba befektetőinek nagy része Ázsiában van, így van értelme annak, hogy közelebb akarnak kerülni hozzájuk, ezzel ugyanis megadják a lehetőségét, hogy a saját időzónájukban kereskedjenek - vélik elemzők.A New York-i tőzsdére lépése óta az Alibaba közel megduplázta a piaci kapitalizációját, 400 milliárd dollárral a legnagyobb kínai tőzsdei vállalat lett. A hongkongi bevezetéssel nem csak az ázsiai befektetőknek kedvezne a cég, de extra likviditáshoz is jutna. Elemzők szerint a cég nincs készpénzszűkében, viszont így könnyebben juthatna banki hitelekhez Ázsiában. Azért valószínűleg jól jön a pénz, tekintve, hogy új szektorok felé kacsingat a vállalat, mint a cloud computing, ahogy a hagyományos e-kereskedelmi üzletága lassul.Az ügyhöz közel álló források hozzáteszik, hogy még egyáltalán nincsenek tisztázva a részletek és lehet, hogy "csak" 10-15 milliárd dolláros kibocsátás lesz. Ha a 20 milliárdos szám valósul meg végül, az minden idők hatodik legnagyobb másodlagos kibocsátása lenne.Az Alibaba nem kommentálta a Reutersnek az értesüléseket, a Softbank, az Alibaba legnagyobb befektetője pedig nem reagált a megkeresésre.Az Alibaba árfolyama nem reagált jelentősebb elmozdulással a hírre, az árfolyam 0,5 százalékos pluszban áll.