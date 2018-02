Hatalmas téttel fogad az összeomlásra a világ legnagyobb hedge fundja

Úgy tűnik a világ legnagyobb hedge fundjaként ismert Bridgewater, amely mintegy 160 milliárd dollárnyi vagyont kezel, elkezdett berendezkedni egy recessziós környezetre. A hedge fund alapítója, Ray Dalio a hét elején ismét arról beszélt, hogy a következő 18-24 hónapban bekövetkező recesszió valószínűsége egyre nagyobb. És ahogy arról mi is beszámoltunk , ennek a várakozásnak megfelelően komoly short pozíciókat építettek ki, amelyekkel arra játszanak, hogy több német nagyvállalat árfolyama is esni fog a közeljövőben.A Bridgewater short pozícióinak értéke a Deutsche Bank részvényeinek 0,78%-át, az Allianz 0,84%-át, míg a BASF részvényeinek 0,84%-át teszi ki. De a hedge fund a Munich Re, a Siemens, a Deutsche Telekom, a Fresenius, a Deutsche Post, a Bayer, az Adidas és az E.on esésére is játszik.A legfrissebb adatok szerint ennél is többről van, a Bridgewater ugyanis közel 22 milliárd euró értékben fogad arra, hogy az európai részvénypiacok esni fognak. A német részvények esésére 7,3 milliárd dollár értékben, a francia részvények esésére 4,5 milliárd dollár értékben, míg spanyol és olasz részvények esésére 1,7 milliárd dollár értékben fogadtak.Nem a Bridgewater az egyetlen hedge fund, amely az európai részvénypiac esésre fogad, hasonló pozíciókat épített ki a BG Master Fund, amely elsősorban a Commerzbank esésére játszik és a Marshall Wace is.