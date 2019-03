Hatalmas üzletet bukhat a Boeing a botrány miatt

A Reuters a Garuda pénzügyi igazgatójára hivatkozva azt írta, hogy a cég jelezte a Boeing felé a megrendelés lemondását. A CNBC-nek az indonéz nemzeti légitársaság szóvivője megerősítette a hírt, elmondása szerint már a múlt héten levélben jelezték a cégnek, hogy nem tartanak igényt a 737 Maxokra. Választ egyelőre nem kaptak, de a hírek szerint az amerikai cég képviselői a múlt héten Jakartába utaznak további egyeztetésekre. Van is esélyük menteni a helyzetet, ugyanis az indonéz cég egyelőre más Boeing-modellben gondolkodik.A Boeing azért került bajba, mert fél éven belül két 737 Max is lezuhant, ezért több országban leállították a típus repülését. A Garuda az első olyan légitársaság, amelyik hivatalosan is visszamond egy megrendelést, bár hivatalosan nem indokolták a lépést.