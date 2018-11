Hatékonyabbak lennének a magyar pénzügyi intézmények, ha a back office rendszereiket is fejlesztenék

a digitalizáció tele van ellentmondásokkal: egyik pillanatokban modern appokkal kommunikálunk, számítógéppel ellátott autókkal utazunk, közben pedig számos 50-es, 60-as évekből származó technológiát is használunk egyszerre. Alkalmazás elemzi az alvásunkat, figyeli a mozgásunkat, segít az eljutásban A-pontból B-pontba térképpel, közlekedési appokkal. Közben az ember 50 éves vonatokkal utazik, zöld-fekete kódos képernyőn dolgozik, faxszal küld fontos üzeneteteket. Érdekes, hogy a bankokl a vállalati ügyfelekkel e-mailben, a privát ügyfelekkel mobilappon keresztül tartják a kapcsolatot..

80 banki vezető véli úgy, hogy a válság alatt a hatékonyság növeléséről szólt a back office élete, ma már és a jövőben az ügyfélélmény és a kockázatkezelés a fő feladatuk. 2017-ben a top stratégiai prioritás az ügyfélélmény-növelése volt, ebbe viszont a dolgozók nem tartoznak bele, a vezetők alig 22%-a gondolta úgy, a vállalatok core rendszereit is cserélni kell. A Virgin Group esete azt mutatja, hogy jelentősen növelni lehet az ügyfélélményt akkor, ha a dolgozókról is gondoskodnak.

Egy cég akkor érett digitálisan, ha támogató környezete van, elkötelezett a menedzsmentje és fejlett, digitális core-rendszeren, core-infrastruktúrán fut. A digitális érettségnek fokozatai vannak, kezdve onnan, hogy a cég kialakít egy weboldalt, elérhetővé válik az interneten, a mobilos és a többcsatornás elérésen át egészen a hiperszegmentációig, ahol akár néhány fős csoportoknak is személyre szabott terméket és szolgáltatást tud kínálni a számukra legideálisabb digitális csatornán. Kummer szerint a cégeknek fejlődniük kell digitálisan, mert ha nem teszik, a fintechek és techcégek elsöprik a piacot.

A Dorsum tervez olyan megoldásokat, melyekkel back office tevékenységeket, tanácsadói tevékenységeket és front end rendszereket digitalizál korszerű eszközökkel.

az európai pénzügyi tagozottság jelentősen hátráltatta a hatékony pénzügyi rendszerek kialakítását, a Giovanni Csoport jelentése szerint 15 korlátja van a hatékony határon átnyúló értékpapír-elszámolásnak, ezeket feloldja már több meglévő jogszabály és néhány olyan, melynek implementációjára még várunk. Ilyen például a közös deviza bevezetése (a 28 tagállamból 19 eurót használ), az azonnali fizetési rendszer, a CSDR központi értékpapírokat szabályozó jogszabály, illetve a T2S. A főként euróalapú értékpapírok elszámolásához használatos T2S-hez a KELER is csatlakozott.

Nyugat-Európában a piacok harmonizációs készültsége 85-90%, a régiónkban ez az érték 65-75%. Még a legfejlettebb gazdaságokban; Svédországban, Németországban is felmerülnek harmonizációs problémák az elszámolási rendszerekben.

A KELER reformokra készül annak érdekében, hogy a harmonizáció Magyarországon is folytatódjon: elsősorban a nemzetközi best practiceből indulnak ki, automatizációval és egységesítéssel növelik a hatékonyságot, biztosítják a végső tulajdonosoknak az információkat a döntéshozatalhoz.

A karácsonyfa-modell az információ áramlásának egy új, korszerűbb modelljét jelenti: legfelül a kibocsátó található, akinek vállalnia kell az információközlésért a felelősséget, alatta egy újfajta, egyedülálló értéktár kerülne elhelyezésre, ami lényegében egy társasági eseményeket tartalmazó adatbázis lenne, alattuk a letétkezelők helyezkednek el, legalul pedig a végső tulajdonosok.

Az egységes adatbázis ISO alapú lesz és STP-típusú adatfeldolgozást tesz lehetővé. Megbízható, egységes és automatizáltan feldolgozható adatbázis lesz a kibocsátói információkhoz. Az adatbekérés egyszerűbb és GDPR-konform lesz, a részvényesi meghatalmazottak helyett befektetői meghatalmazottak lépnének be a rendszerbe, az adózással kapcsolatos eljárások egységesítésre kerülnének és az adatkör szűkebb lenne. Az adóvisszaigénylés folyamata is gyorsabb lenne. Jogvédelem járna azokra az értékpapírokra is, amelyek már megszerzettek, de nem birtokoltak. Ezek a folyamatok már korlátozottan működnek is, de manuálisan, a KELER célja a rendszer automatizálása.

Kummer Bálint, a Dorsum Clavis termékfejlesztési vezetője a digitalizáció fontosságáról beszélt:Bartal Tímea és Banadics Iván, a KELER KSZF vezetői a karácsonyfa modellről és a KELER újításairól tartottak előadást:A panelbeszélgetésben résztvevő szakemberek többnyire egyetértettek abban, hogy sok vállalat nem korszerűsíti a back office rendszerét, hiszen úgy vélik, az ügyfél ezeket úgysem látja, így fölösleges ezekbe plusz erőforrásokat fektetni, hiába lenne ennek hosszú távú megtérülése. De természetesen vannak kivételek és reméljük a jövőben is egyre több cég jön rá arra, hogy érdemes ezen rendszereket is modernizálni. Hiszen a cég belső "ügyfelei" (a munkatársak) is olyan fontosak, mint azon külső ügyfelek, amelyeket kiszolgál.