Hatszáz járatot töröl a Ryanair - 50 ezer utast érint

A Ryanair sokáig nem ismerte el a szakszervezeteket, majd a tavaly októberben a személyzet hiánya miatt bejelentett járattörlések óta több országban is megkezdhette tevékenyégét több pilóta- illetve légiutas-kísérő érdekképviselet.Ezzel is magyarázható, hogy a Ryanair első nagy sztrájkhelyzetét éli meg, amelynek során a belga, portugál és spanyol légiutas-kísérők fognak sztrájkolni.A légitársaság elővigyázatosságból döntött úgy, hogy járatai 12 százalékát törli a jövő szerdai és csütörtöki menetrendből, ez mintegy 50 ezer utazót érint.A légitársaság leszögezte: a jogalap nélküli sztrájkkal semmit nem érnek el a szakszervezetek csak azt, hogy több család nyaralását akadályozzák.A Reuters szerint a személyzet a munkakörülményekre panaszkodik. Állításuk szerint az ivóvízért is fizetniük kell a fedélzeten, betegszabadságra pedig csak akkor mehetnek, ha személyesen jelennek meg az orvosi igazolással. Emiatt a személyzet 34 pontból álló, a munkakörülményeiket javító követelést fogalmaztak meg.