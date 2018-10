Hazai vállalatoknál is terjed az agilis szervezeti modell

Ez jön a hagyományos szerveződés helyett

A legtöbb nagyvállalatnál silószerűen működnek az egyes üzletágak, vagyis azok egymástól elkülönülve végzik a munkájukat. Például egy termékfejlesztés így hosszabb időt igényelhet, mert a különböző területeken csak egymás után tudják véleményezni az anyagot, és előfordulhat, hogy a folyamat végére az eredmény eltér az eredeti tervektől, és közben esetleg a piac elvárásai is más irányba fordulnak.

Hogyan néz ki a gyakorlatban az agilis működés?

Az agilis működés előnye, hogy egy termékfejlesztés esetén az érintett szakterületekről kiválasztott kollégák hónapokon át együtt dolgoznak és mindig a legfontosabb részfeladatra koncentrálnak. Szoros munkakapcsolat alakul ki közöttük, egy nyelvet beszélnek. Lényegesen gyorsabb és hatékonyabb így a feladatok végrehajtása, mint a hagyományos módon.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs kontroll, a vezetői beszámolók rendszere, a felügyelet ebben a rendszerben is benne van, de a részletes feladattervek teljesítésének módjában szabad kezet kapnak a munkacsoportok, ami még további hatékonyságnövekedést is okoz

Coachok ellenőrzik és segítik az átállást

Az új rendszernek köszönhetően még az is kiderülhet, hogy valaki nemcsak, mondjuk a lakossági számlacsomagokban profi, hanem például a UX-tervezéshez is jó érzéke van. A munkát agilis coachok támogatják, akik elősegítik az átállást, illetve folyamatosan jelen vannak és beavatkoznak, ha zavart éreznek a működésben. Kezelik az esetleges konfliktusokat, és beavatkoznak, ha egy csapat nem az agilis módszertan szerint működik.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

A szoftverfejlesztésben, és általánosságban az IT-projektek menedzselésében egyre többen alkalmazzák az úgynevezettmódszertant, de már olyan vállalatok is vannak, amelyek erre alapozzák a teljes működésüket. Utóbbi szemlélet főleg startupoknál jellemző, de olyan, nem tech szektorban működő nagyvállalat nagyon kevés van a világon, amelyik valóban agilis rendszerben működik. Az elmúlt néhány évben Magyarországon is terjedni kezdett az agilis működési modell, ám a hitelintézetek közül az OTP Bank az első, amely ennek megfelelően megváltoztatja komplett igazgatóságok szervezeti felépítését és számos belső folyamatát.Az agilis működési modell IT-fejlesztési munkamódszerként indult, és az elmúlt évtizedekben jelentős teljesítménynövekedést hozott a szoftverfejlesztésben. Javított a minőségen, a piacra lépés sebességén és erős lökést adott az IT-csapatok motivációjának és termelékenységének. Mára az agilis módszerek - amelyek új értékeket, alapelveket, módszereket jelentenek a projektmenedzsment világában - a különböző iparágak széles körében terjedtek el a funkcionális és a vezetői szinteken is. Ennek az oka, hogy a hagyományos menedzsment-módszerek és szervezeti felépítések lassan idejétmúlttá válnak.Az agilitás, miközben a célok és képességek sokkal közelebb kerülnek egymáshoz. Ez a szervezeti modell egyszerre stabil és dinamikus, nagyobb autonómiával, közösen meghatározott teljesítménymutatókkal és magasabb fokú tanulási képességgel rendelkezik. Az így működő szervezetek, ugyanis kiemelik a dolgozókat saját funkcionális burkaikból és behelyezik őket egy vállalkozói szemlélettel rendelkező, önmenedzselő és ügyfél-fókuszú multidiszciplináris csapatba. Ezek az úgynevezett squadok (magyarul: osztag, kisebb csapat) együtt,egy hatalmas szervezetben, hanem komoly mozgatórugói a döntéseknek.Az OTP Bank hamarosan már 70 éves lesz, ez a fejlesztések volumenén nemigen látszik. Sorban jelennek meg az újításiak, komoly erőket mozgatnak meg az innováció érdekében. Ez a gondolkodás mozgatja őket akkor is, amikor megkezdték az átállást az agilis szervezeti működésre. A bank több projekt esetében alkalmazta már az agilis módszertant, ami alapjánigazgatója a Portfolio-nak így foglalta össze a tapasztalatokat:A feladatok tervezése javul, dokumentálása egyszerűsödik annak köszönhetően, hogy az adott munkacsoport tagjai minden reggel tájékoztatják egymást a párhuzamosan futó feladatokban elért eredményekről, a terveikről és nehézségeikről, kéthetente pedig újabb és újabb célokat tűznek ki. Az agilis szervezeti átalakulás keretében a hitelintézetnél most már nemcsak egyes projektek működtetéséről, hanem a teljes szervezet agilizálásáról van szó. A feladatokat ugyanúgy a stratégiából vezetik le, de a csoportok önállóan dolgoznak és döntenek; minden tudás rendelkezésükre áll, ami a feladat elvégzéséhez szükséges, a mindennapokban nem kell külön vezetői jóváhagyást kérniük.- tette hozzá az igazgató.A pénzintézet saját munkatársai között elégedettségi felmérést végzett, amelyből kiderült, hogy a munkatársak számára a vállalat azért vonzó munkahely, mert látják a folyamatos fejlődést, hogy ők maguk is hatással lehetnek az egyik legnagyobb hitelintézet mindennapi működésére, sőt hozzájárulhatnak a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez is. Az agilis struktúrának köszönhetően ezek az értékek tovább erősödhetnek, hiszen a sokféle szakember egymásnak is könnyebben adja át a tudást, lényegesen tapasztaltabbak lesznek a munkatársak.Kisfalvi Bence szerint a modell célja, hogy a vállalatok minél eredményesebben tudjanak fejlődni és fejleszteni. Ez vonatkozik a termékekre, szolgáltatásokra, de a náluk dolgozó szakemberekre is. Az ügyfelek is egyre gyorsabb és legtöbbször egyedi szolgáltatást igényelnek, a körülöttünk lévő világ is felgyorsult, lerövidült a time to market, így aki lépést akar tartani, annak még hatékonyabb működésre kell átállnia.