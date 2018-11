Házat, lakást örököltél? Erre nagyon figyelj!

A problémát az jelentheti, ha a jegyző eljárása során - az éppen aktuális piaci trendektől eltérő módon - a kiállított bizonyítványban a piaci árnál alacsonyabb értékben állapítja meg az öröklött ingatlan értékét. Ekkor az öröklést követő öt éven belüli ingatlan adásvétel esetén ezzel az alacsony megszerzésre fordított összeggel lehet csökkenteni az ingatlan eladási árából származó bevételt a személyi jövedelemadó alapjának meghatározása során. Különösen fontos tehát, hogy a hagyatéki leltárban az ingatlant annak valós piaci értékén rögzítsék

Az ingatlan "feltüntetett" értékének módosítására különböző eszközök állnak az örökösök rendelkezésére. Illetékkiszabás esetén, illetve annak hiányában is érdemes már a hagyatéki eljárás során orvosolni a hibásan feltüntetett értéket. Erre eszköz lehet például az eljárás során tett nyilatkozat vagy az adó-és értékbizonyítvány ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem. Illeték-kiszabás esetén pedig az adóhatóság maga is felülbírálhatja a leltárkészítés során felvett értéket és ez alapján szabhatja ki az illetéket. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az illetéket kiszabó határozat ellen az örökös fellebbezéssel élhet, amely során akár ellenbizonyításnak is helye lehet, például igazságügyi szakértői véleményt szerez be az ingatlan értékére vonatkozóan

A hagyatéki ingatlan megszerzése után bizonyos esetekben örökösödési illetéket kell fizetni, míg annak jövőbeni, magánszemélyként történő értékesítése személyi jövedelemadó tárgya lehet. Az adókötelezettségek összege szempontjából a hagyatéki eljárásban született dokumentumok meghatározó jelentőséggel bírnak, különösenA személyi jövedelemadó alapját az ingatlan eladási ára alapján kell meghatározni, amit csökkenteni lehet az ingatlan megszerzésére fordított összeggel. Ez az összeg alapesetben könnyen meghatározható: az a vételár, amit az ingatlan szerzésekor az ingatlanért kifizettek. Sajátos helyzet áll elő azonban örökléskor, hiszen ekkor vételárról nem beszélhetünk. Ebben az esetben az öröklött ingatlan megszerzésére fordított értéket az alapján lehet meghatározni, hogy az ingatlan megszerzése illetékköteles módon történt-e.Amennyiben az öröklés után az adóhatóság illetéket szab ki, például a testvér vagy élettárs öröklése esetén, akkor a megszerzésre fordított összegnek az illeték-kiszabás alapjául figyelembe vett érték tekintendő. Ha az öröklés illetékmentes volt, például egyenesági rokonok közötti öröklés esetén, akkor értelemszerűen nem bocsát ki a hatóság határozatot az illeték kiszabásáról. Ebben az esetben alapvetően a hagyatéki leltárban feltüntetett értéket lehet megszerzésre fordított összegként figyelembe venni, amelyet az illetékes jegyző állapít meg adó- és értékbizonyítványban.- mutatott rá Simon Gergely, a Deloitte Private menedzsere.A törvény szó szerinti értelmezése alapján a megszerzésre fordított összegként figyelembe vehető a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb érték is, ami például az örökös nyilatkozatában, a halálhoz közeli időpontban kötött adásvételi szerződésben, vagy akár egy szakértői véleményben szerepelt, amennyiben ezt az értéket a hagyatéki eljárásban valamilyen formában rögzítették.A személyi jövedelemadó tekintetében azt is érdemes figyelembe venni, hogy a megszerzéstől számított öt év elteltével az ingatlan értékesítésén elért jövedelem mentes az adófizetési kötelezettség alól. Amennyiben pedig a megszerzéstől számított öt éven belül szeretnék elidegeníteni az ingatlant,- hiába történt jóval később a hagyatékátadás - az öt éves periódust tehát innen kell számítani.- tette hozzá dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private partnere.Bár ez az eset kevésbé gyakori, jogi személyek is örökölhetnek ingatlant végrendelet alapján. Természetesen ekkor is releváns a fentiekben ismertetett, a jövedelemadó-fizetési, ebben az esetben társasági adó kötelezettséget érintő kérdéskör. Érdemes tehát már a hagyatéki eljárás során gondolkodni az öröklött ingatlan jövőbeli sorsáról, és ahhoz képest élni a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel.