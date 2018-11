HelloVidék: új életmódmagazint indított a Portfolio Csoport

HelloVidék néven indította el új életmódmagazinját a Portfolio Csoport. Az oldal könnyed stílusban mutatja be a főváros határain kívüli élet sokszínűségét.

HelloVidék munkatársai az egész országban jelen vannak: a budapesti szerkesztőségben dolgozó három újságíró mellett hat vidéki tudósító publikál a magazinban. Ez azt jelenti, hogy minden országrészben van olyan munkatárs, aki a helyi történésekről első kézből számol be.

A HelloVidék tudósít a falvakban, kisvárosokban felmerülő élethelyzetekről, tanácsokat, tippeket, ötleteket ad a gazdálkodás, vállalkozás, a ház körüli és kerti teendők, a család témakörében. Az olvasókat képriportokban és videókban gazdag tartalom várja a lokális gasztronómiáról, szórakozási lehetőségekről, programokról."A HelloVidék más és több, mint hírportál: olyan magazin, amely bemutatja a kisvárosi, falusi élet sokszínűségét. Mert azt valljuk, hogy a magyar vidék sokkal jobban van, mint azt a legtöbben gondolják. A portál tematikájában komoly szerep jut a helyi közösséget egyben tartó identitásnak, a régi és most kialakulófélben lévő hagyományoknak, vagy épp a tetterős helyi közösségeknek és példamutató magánszemélyeknek. Emellett a portál nem titkolt célja tanácsot adni a családok hétköznapi rutinjaihoz, legyen szó a ház körüli teendőkről, a munka világáról, vagy épp arról, hogyan lehet elindítani egy saját vállalkozást." - mondta el"A Portfolio Csoport 20 éves működése alatt mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy hírportáljai ne csak a budapestiekhez szóljanak. Gazdasági híreink Magyarország teljes területéről érkeznek, a trendek azt mutatják, hogy egyre többen olvassák a Portfolio-t és a Pénzcentrumot a vidéki településekről. Az agrárszektor.hu-val pedig évekkel ezelőtt nyitottunk a vidék Magyarországa felé: az eredményeket nem csak az olvasottság folyamatos növekedése mutatja, hanem az is, hogy november végi két napos agrárkonferenciánkon már ezernél is több résztvevőt várunk Siófokra. Határozottan érezhető tehát, hogy igénylik a személyre szabott információkat a falvak, a kisvárosok és a megyeszékhelyek lakói is. A Portfolio Csoport rengeteg vidéki rendezvényt, konferenciát szervezett az elmúlt öt évben. Szemünk előtt zajlik a vidék fejlődése: számunkra is fontos, hogy hatékonyabb és közvetlenebb utat találjunk a vidéki olvasókhoz, hirdetőinket pedig célzottabban szolgáljuk ki." - tette hozzá