Hét dolog, ami nagyot változtat jövőre az életünkön

Jövőre az innováció minden eddiginél nagyobb lendületet vesz és az emberek is hátralépnek egyet és megkérdezik maguktól, hogy mit jelent a technológiai fejlődés saját maguk, a családjuk és a közösségük számára. Hét olyan technológiai trendet azonosítottak a Telenor kutatói, amelyek meghatározhatják a jövő évet:A maszkok és szűrők mindegyik közösségi oldalon és üzenetküldő alkalmazásban jelen vannak már, egyre nehezebb lesz eldönteni, hogy mi valóságos és mi "retusált", legyen szó képekről, vagy akár hírekről. A kibertérben újabb ajtók tárulnak ki, jöhet a "deepfake", vagyis amikor a deep learning találkozik a fake news-zal.A fejlesztők rengeteg munkát fordítanak a generatív ellenséges hálózatoknak nevezett algoritmusokba (amikor két mesterséges intelligencia segíti egymást a tanulásban). Ennek köszönhetően sokkal gyorsabban tanulnak a rendszerek és ha ezek az algoritmusok elkezdenek "deepfake" tartalmakat gyártani, akkor annyira fejlettek lehetnek, hogy még az eddigieknél is nehezebb lesz megkülönböztetni, hogy mi a valódi és mi a hamis. Ha már az elmúlt két évben is gondjuk volt az embereknek azzal, hogy megkülönböztessék a közösségi médiában megjelenő hamis híreket a valóditól, akkor 2019-ben még jobban elmosódnak majd a határok.És amiért mindez fontos lesz, az az, hogy 2019-ben Indiában választások lesznek és már megkezdődik a 2020-as amerikai elnökválasztási kampány is. Ennek fényében valószínűleg beindul majd a szofisztikált "deepfake" tartalom gyártása is, hogy manipulálja és félreinformálja a közvéleményt.Eljött az idő, hogy az etikus mesterséges intelligenciáról beszéljünk most, amikor már nyilvánvaló, hogy a mesterséges intelligencia minden iparágat és minden régiót érint majd. 2019-ben a mesterséges intelligenciát irányító keretrendszerek épülhetnek ki, magas etikai sztenderdek mellett, hogy biztosítsák a transzparenciát, az elszámoltathatóságot és a biztonságot. Fontos, hogy az emberé legyen a felelősség a dizájn, a fejlesztések és az adaptáció terén is. A túl szigorú szabályozás meggátolhatja az innovációt, de a Telenor szakértői szerint a mesterséges intelligencia megregulázása feltétlenül szükséges lesz a fenntartható innovációhoz és ahhoz, hogy az üzleti életben felpörögjön a mesterséges intelligencia használata.2017 az 5G tesztelésének az éve volt, 2018-ban pedig már néhány úttörő el is kezdte használni, például a téli olimpián a drónközvetítéseknél. 2019-ben "5G-s szigetek" formálódhatnak a világban és 2020 lesz az az év, amikor az 5G-ből globális sztenderd lesz.2019-ben az ipari IoT-felhasználóknál elkezdődik az az átmenet, amikor a koncepcióból nagyüzemi telepítések lesznek. Az úgynevezett LPWA-ökoszisztémák (vagyis az alacsony áramfogyasztású, kis adatmennyiséget használó) rendszerek virágzásnak indulnak, különösen a smart city, az ipari termelés és a feldolgozóiparban várható az IoT-eszközök megjelenése, például a szállítmányok monitorozására. Az IoT 2019-ben ténylegesen belép az ipar színterére.Érdemben javulhatnak 2019-ben a chatbotok, főként a hangfelismeréssel működők és elsősorban a háztartási eszközök területén. Jelenleg nem a legokosabb rendszerek, de ahogy fejlődnek a hangfelismerő rendszerek, úgy várhatóan egyre több dologban segítenek majd nekünk a ház körül. Könnyen lehet, hogy jövőre a karácsonyi ajándéklista élén lesznek majd ezek az eszközök.Egyre nagyobb nyilvánosságot kap, hogy milyen káros hatásai vannak a képernyő előtt töltött időnek. Vannak, akik már ma is használnak különböző módszereket arra, hogy kontrollálják a "képernyőidejüket", például olyan alkalmazásokat telepítenek, amelyek követik, hogy mivel mennyi időt töltünk a telefonunkon. Vannak, akik "éjszakai" és "ne zavarj"-üzemmódokat használnak. 2019-ben új alkalmazások és szoftverek sora jelenhet meg, amelyek arra szolgálnak majd, hogy limitáljuk a mobilhasználatunkat, jönnek a mobilmentes találkozók és a mobilmentes étkezések. Az, hogy a kijelzőket vissza szeretnék szorítani az emberek, nem azt jelenti, hogy az online kapcsolataikat is, így a hordható eszközök, vagy akár az összecsukható telefonok elterjedéséhez is vezethet ez a trend.A klímaváltozásra figyelmeztető hangok erősödésével egyre nagyobb számban jelenhetnek majd meg az olyan alkalmazások, amelyek segítik az embereket abban, hogy környezetbarátabb módon fogyasszanak és éljenek. Jó példa erre Oslo, ahol nagy népszerűségnek örvendenek az élelmiszerpazarlást megfékező alkalmazások, az autómegosztó szolgáltatások, illetve a kizárólag biciklis futárokat alkalmazó ételkiszállítók. Jól tükrözi, hogy a lakosság mennyire fogékony a zöld technológiára, hogy 2018-ban már közel az új autó eladások 30 százaléka elektromos volt.