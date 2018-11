Hét ETF-fel bővült a Budapesti Értéktőzsde kínálata

2018. október 1-től hét új ETF-fel bővült a Budapesti Értéktőzsdén kereskedhető külföldi eszközök köre. Ezekkel a német DAX, az amerikai S&P 500 és Nasdaq-100, valamint az Euro Stoxx részvényindexekbe lehet befektetni. A DAX, az S&P 500 és az Euro Stoxx esetében short termékek is elérhetőek, ezek megvásárlásakor abban az esetben lehet hozamot elérni, ha az index értéke csökken. Az új ETF-ek likviditását is az OTP Bank Nyrt. támogatja árjegyzéssel. Kereskedésük és elszámolásuk forintban történik, s így nyugdíj előtakarékossági számlára (NYESZ) is tehetők.A hét ETF-et a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piacára vezették be. A piac hat vezető európai kibocsátó, az Allianz, a Deutsche Telekom, a Henkel AG, a Münchener Rückversicherung, az SAP és a Volkswagen forintban kereskedhető részvényeivel is bővült.Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a BÉT fontos célkitűzése, hogy a hazai befektetőknek hozzáférést biztosítson költséghatékony, átlátható és egyszerűen megérthető befektetési termékekhez.