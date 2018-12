Hét éve nem látott zuhanás a tel-avivi tőzsdén

Legutóbb 2011 augusztusában, a drágaság elleni elégedetlenségi mozgalom csúcspontján történt meg, hogy hét százalékot esett a tel-avivi tőzsde. Vasárnap az ötszázalékos zuhanás után a szakértők egy része attól tart, hogy véget ért az izraeli értéktőzsde hét bő esztendeje.Előzőleg New Yorkban zajlott a hétvégén hasonló változás, de Tel-Avivban meglepődtek az események helyi ismétlődésének gyorsaságán és erősségén. A Bank of Israel, az izraeli jegybank vasárnap jelentést tett közzé, amely szerint megnőtt a gazdasági válság kockázata.A Háárec című újság gazdasági melléklete, a The Marker szerint nőtt a bizonytalanság Tel-Avivban. A befektetési menedzserek attól tartanak, hogyEnnek az az oka a lap szerint, hogy csak Netanyahu rendelkezik elég legitimitással ahhoz, hogy kordában tartsa a feszültségeket az összes szektorban.