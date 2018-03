Hét évre küldik börtönbe a világ leggyűlöltebb emberét

Az egyetlen ember, akit vádolni lehet azért, hogy ma itt vagyok, az én vagyok

Sosem a pénz motivált. A hírnevemet és az elismertségemet akartam növelni. A bizarr, hülye, hanyag hibáim miatt vagyok itt

- mondta könnyeivel küszködve a bukott befektetési guru a brooklyni törvényszéken, miután hétéves börtönre ítélték.Shkreli korábban a kormányt vádolta azzal, hogy összeesküvést szőttek ellene, most ezt a vádat visszavonta. Elnézést kért befektetőitől, hogy átverte őket.- mondta Shkreli, majd sírva fakadt.A hétéves börtönbüntetés kevesebb mint fele a 15 éves büntetésnek, amit az ügyészek ki akartak rá szabni. Szerintük veszélyes emberről van szó, akitől meg kell védeni Amerikát.Védője szerint képes arra, hogy jót tegyen és nem kellene elítélni csak azért, mert ő Martin Shkreli. A volt befektetési guru egyébként hat hónapos előzetes letartóztatás alatt matekot és pénzügyi ismereteket tanított cellatársainak.A 34 éves hedge fundos 7,4 millió dollárról is le kellett hogy mondjon, ezen kívül 75 ezer dolláros büntetést kapott. Eltiltották attól, hogy többségi tulajdont szerezzen bármilyen cégben vagy igazgatói, vezérigazgatói posztot töltsön be.Shkreli neve akkor került be a köztudatba, amikor két és fél éve 5500%-kal növelte egy parazitaellenes gyógyszer árát még a Turing Pharmaceuticals vezetőjeként. Ez a lépése világszerte széles felháborodást váltott ki, a közösségi médián és a politikán egyaránt végigsöpört lépésének híre.Ezen kívül előszeretettel trollkodta a közösségi médiában versenytársait, Hillary Clintont, újságírók tömkelegét és a Wu-Tang Clant, egy hip-hop bandát is, melynek egy különleges, mindössze egy példányban létező albumát megszerezte. A kétmillió dolláros lemeztől a büntetés részeként meg kellett válnia.Shkrelit végül azért ítélték el, mert téves információkat közölt befektetőinek MSMB Capital és MSMB Healthcare névre hallgató alapjainak teljesítményéről, valamint manipulálta a Retrophin árfolyamát, miután alapjai bedőltek. Az sem sokat segített a helyzetétén, hogy 5000 dolláros jutalmat ajánlott annak, akik Hillary Clinton hajából hoz neki egy tincset - emiatt a titkosszolgálat is rászállt és a bíró is veszélyesnek minősítette. Shkreli utána azt mondta, csak viccelt.Az ügy előzményeiről itt írtunk: