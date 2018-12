Hétfőn emelnek vádat a Renault vezére ellen

A tokyo-i ügyészség hétfőn emelhet vádat a Renault vezérigazgatója és a Nissan korábbi elnöke, Carlos Ghosn ellen, míg a hatóságok ezzel párhuzamosan Greg Kelly, az ügyben Ghosnnal együtt őrizetbe vett volt Nissan felsővezető ellen is vádat emelhetnek majd. Ghosnt és Kelly-t azzal vádolják, hogy a Nissan éves jelentéseiben valótlanul számoltak be Ghosn juttatásainak egy részéről.A Reuters által idézett beszámoló szerint a Nissan éves beszámolójában közzétett valótlan állításokért nem csupán a cég korábbi vezetőit, de magát a céget is felelősségre vonhatják, az ügyészek pedig a Nissan ellen vádat terveznek emelni, amiért a társaság nem akadályozta meg a visszaéléseket.

Forrás: AFP / Ludovic Marin

Az elmúlt időszak egyik legfontosabb autóipari híre volt , hogy a Renault-Nissan-Mitsubishi autóipari csoport vezetőjét, Carlos Ghosnt csalással vádolták meg, emiatt a Nissan és a Mitsubishi is felmentette Ghosnt az elnöki tisztségéből, míg a Renault úgy döntött, hogy nem távolítja el Ghosnt a társaság vezérigazgatói posztjáról, hanem feladatait átmenetileg a cég második embere, Thierry Bollore ügyvezető igazgató veszi át.