Hétfőn szárnyalt, ma esik a bitcoin a tőzsdén

Vasárnap este indult meg a kereskedés a CBOE-n a határidős bitcoin-termékkel, 15 ezer dolláron, tegnap a 19 ezer dollárt is megközelítette az árfolyam, ma pedig valamivel 18 ezer dollár alatt jár. Eközben a mögöttes termék, a bitcoin árfolyama is új csúcsot ütött hétfőn.Nem özönlötték el a shortosok a piacot, ami jó jel. A CBOE riválisa, a CME is elindítja jövő hétfőn a saját határidős termékét bitcoinra, ami még több likviditást adhat a piacoknak - kommentálta az IG vezető stratégája a Marketwatchnak.