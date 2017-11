Hiába fogadták el részben az adócsomagot, esik Amerika

Fontos esemény történt szerda este a Képviselőházban, hiszen a hetek óta "gyúrt" amerikai adócsomag átment, amelynek nyomán tehát az eddigi 35%-ról 20%-ra csökken a társasági adókulcs, illetve négy személyi jövedelemadó kulcs lépne hatályba. Fontos, hogy még a Szenátusnak is jóvá kellene hagynia egy ezzel megegyező szöveget, de a hírek szerint ott lényegesen eltérő terveken dolgoznak. Egyelőre tehát kérdéses, hogy mikor kerülhet majd az egységesre gyúrt szöveg Donald Trump elnök asztalára aláírásra. Ennek következtében a bizonytalanság is kitart, így a vezető részvényindexek mérsékelten ugyan, de esnek.A nagy cégek közül messze az Abercrombie papírjai (+25%) mutatják a legnagyobb emelkedést, miután a vártnál jóval jobb negyedéves számokat tett közzé a vállalat, de a Twenty-First Century Fox papírjai is kilőttek (3,8%), miután állítólag a Comcast és a Verizon is bejelentkezett a vállalatért.