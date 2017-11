Hiába gyártott szuperfegyvereket - Csúnya összeomlás lehet a történet vége

Úgy néz ki, hogy 2017-ben soha nem látott mértékben zuhanhattak az amerikai fegyvereladások - legalábbis erre lehet következtetni az FBI adataiból a fegyverviselési engedély-kérelmek számáról. A Barack Obama elnöksége alatt eltelt nyolc évben folyamatosan emelkedett a kérelmek száma, de idén akkorát eshetett, amire az engedélyezési folyamat 1998-as bevezetése óta nem volt példa.A fegyvereladások Obama elnöksége alatt felpörögtek, mert egy esetleges szigorítástól tartott mindenki. Ez a veszély azonban a fegyverpárti Donald Trump elnökké választásával elmúlt, ennek megfelelően pedig a vásárlók sem rohannak mostanában az üzletekbe, hogy betárazzanak a fegyverekből.

Az eladások visszaesésétől szenvednek most a gyártók is. A második legnagyobb amerikai fegyvergyártó, a Remington Outdoornál mind a bevételek, mind a profit zuhan január óta és az Standard & Poor's hitelminősítése szerint a kilátások sem túl jók a fogyasztói kereslet visszaesése miatt. Ennek fényében az eddig is bóvli kategóriába eső kötvényeket még két fokozattal minősítette le az S&P, CCC- minősítést adott.

Az eladatlan készletek felhalmozódása miatt a Remington veszteségesen működhet és legalább 2018 elejéig nyomás alatt lehet a bevétel és a profit. A cégnél termelődő pénzt az adóssága visszafizetésére kell fordítania, ami nehéz lesz amellett, hogy a működésre is költ. Az S&P szerint megnőtt az esélye annak, hogy át kell strukturálnia adósságát. Most 575 millió dollárnyi hitele van, amit 2019-ig kell visszafizetnie. Ha a Remington csődbe megy, akkor az S&P várakozásai szerint a kielégítési sorrend elején álló adósok minden befektetett dollárjuk után 35 centet kaphatnak vissza. a hátrasorolt hitelezők pedig még ennél is kevesebbet.Bár az S&P szerint egyelőre még nem biztos a csőd, a befektetők már aggódnak, a vállalat kötvényeinek piaca összeomlott, ami azt jelzi, hogy a piacok már elég nagy esélyt adnak a csődnek. Bár a Remington részvényei nincsenek tőzsdén, a versenytársak árfolyamának alakulása Trump megválasztása óta nagyon árulkodó.