Hiába ugrott meg a villamosenergia ára, nem segített az Alteón (2.)

Nőtt az Alteo Árbevétele

A meghatározó szegmensek gyengén teljesítettek

Csökkent az EBITDA - A menedzsment ugyanakkor optimista

Az első félévben történt jelentős változások, események

Esik az árfolyam

Az Alteo árbevétele 0,6 milliárd forinttal növekedett 9,2 milliárd forintra. A növekedés az Energia kiskereskedelem szegmensnek volt köszönhető, amely közel 1 milliárd forinttal tudta az árbevételét növelni. Ez elsősorban a 2018. év során folyamatosan növekvő villamosenergia ár növekedésének és a jelentős, 29%-os villamosenergia értékesítési volumen növekedésének köszönhető.eredménytermelése 2018. első félévében kedvezőtlenebbül alakult, mint 2017. első félévében, amelynek elsősorban egyszeri okai voltak: 2018-ban már nem jelentkezett a 2017-ben feloldott jelentős összegű céltartalék eredményjavító hatása. A folyamatos működésből eredő eredményessége annak ellenére javult, hogy a Csoport részére ingyenesen kiosztott CO2 kvóta mennyisége a törvényi szabályozásnak megfelelően folyamatosan csökken, így egyre több kvótát szükséges beszerezni a piacról. Az időközben növekvő árak jelentősen megnövelték a szegmens költségeit. A két ellentétes hatás eredményeként a szegmens EBITDA-ja 130 millió forinttal csökkent 2017 hasonló időszakához képest.EBITDA-ja 64 millió forinttal visszaesett 2017. hasonló időszakához képest, mivel a jánossomorjai, ácsi és pápakovácsi szélerőművek is kimerítették a telepítéskor meghatározott KÁT kvótájukat, így 2017 áprilisától, 2017 szeptemberétől és 2018 júniusától már a szabadpiacon értékesítik a megtermelt áramot. Ez 129 millió forinttal csökkentette a szegmens EBITDA-ját, ugyanakkor jelentős siker, hogy termelésüknek a szabályozó központunkba való integrálása révén a KÁT-ból kiesett szélerőművek által megtermelt villamos-energia hatékonyan vált értékesíthetővé a szabadpiacon is. A KÁT-ból kiesett erőművek eredményességének csökkenését részben kompenzálta a debreceni új depóniagázos erőmű és a domaszéki naperőmű első félévi teljesítménye. Ezek együttesen 61 millió forinttal növelték a szegmens EBITDA-ját.bevételei és eredményessége elmaradt az összehasonlító időszakétól. A szegmens EBITDA-ja 677 millió forintra csökkent 2018. első félévében a 2017. első féléves 800 millió Ft-ról. Ennek oka elsősorban, hogy míg 2017-ben jelentős külső feleknek fővállalkozásban megvalósított kivitelezési munkákat végzett a Csoport (MOL Petrolkémia részére 75 t/h gőzkazánkivitelezés és Tisza-WTP vízelőkészítő kapacitás bővítése, Strabag irodaház energetikai rendszere), addig 2018-ban, a megkezdett nagyobb volumenű saját fejlesztések miatt (energiatároló, naperőművi fejlesztések) elsősorban a saját fejlesztésű projektekre kellett összpontosítsa a Csoport a kivitelezési erőforrásait.jelentős eredménynövekedést ért el 2018. első félévében növekvő átlagárak és volumen mellett. A szegmens EBITDA-ja 60 millió forintra növekedett. Az Energiakiskereskedelem-szegmenssel kapcsolatban megállapítható, hogy a Társaság az egyetemes szolgáltatásban nem vesz részt, ezen keresztül nem lát el lakossági fogyasztókat, ezért az egyetemes szolgáltatás törvényi változásai közvetlenül nem érintik a tevékenységet és annak eredménytermelő képességét sem.A fentiek eredményeként az Alteo Csoport 2018 első féléves konszolidált EBITDA-ja 936 millió forintot ért el, szemben a 2017 első félévében realizált 1 263 millió forinttal. A társaság féléves eredményei alapján ugyanakkor a menedzsment véleménye szerint, továbbra is jó esély van arra, hogy a meglévő portfólió eredményessége éves szinten a megelőző időszakok átlaga körüli sávban alakuljon.Az Alteo adózás utáni, azaz nettó eredménye 351 millió forint volt 2018 első félévében, szemben a 2017 első félévében realizált 587 millió forinttal.A Péberény Kft. üzletrészeinek tulajdonjoga 2018. március 13. napján átszállt az Alteóra. A társaság a Péberény Kft. útján egy 6,9 MW névleges teljesítményű napelemes kiserőművi beruházást tervez megvalósítani Balatonberény település külterületén, a Péberény Kft. által tulajdonolt 12,4 hektáros ipari ingatlanon. A Péberény Kft. rendelkezik a naperőmű megvalósításához szükséges alapvető engedélyekkel. A naperőmű várhatóan 2019 első felében kezdi meg kereskedelmi üzemét, melyet követően a termelt villamos energiát a KÁT-ban fogja értékesíteni 25 éven keresztül, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján.2018. július 23-án az Alteo csoport megvásárolta a True Energy Kft. és az F.SZ. ENERGIA Kft. 100%-os üzletrészeit. Ezzel Nagykőrös külterületén egy közel 7 MW névleges teljesítményű naperőmű létesítésére nyílik lehetősége. Az erőművek várhatóan 2019 első felében kezdik meg a termelést.Az Alteo 2018. augusztus 15. napján - portfóliótisztítási céllal - értékesítette a nyíregyházi biogázerőművét üzemeltető EXIM-INVEST BIOGÁZ Kft.-t, amely 2018. június 30-cal kikerült az államilag támogatott KÁT rendszerből.Az Alteo 2018. április 17. napján tette közzé, hogy ALTEO Deutschland GmbH elnevezéssel, németországi székhelyű, a társaság 100%-os tulajdonosi részesedésével működő, 25 000 euró (huszonötezer euró) jegyzett tőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaság alapításáról döntött. Az ALTEO Deutschland GmbH megalapításának célja, hogy a társaság Németországban is megkezdje tevékenységét, amely kezdetben a potenciális vevői kör felkutatására fog irányulni.Az első féléves számok közzétételét követően több mint 2 százalékot esett az Alteo árfolyama a hétfői záráshoz képest, így jelenleg 685 forinton forognak a cég papírjai.