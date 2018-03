Az S&P is 2,5%-os, míg a Nasdaq már közel 3%-os szárnyalában jár ma.

Hihetetlen bírsággal néz szembe a Facebook, miközben szárnyal Amerika 2018.03.26 20:39

Mivel a jelek szerint egyelőre az amerikai és kínai fél is a tárgyalásos úton haladna a belengetett kereskedelmi védőintézkedések és megtorló lépések sorában, illetve egyelőre csak korlátozott hatással járó lépésekről döntöttek, a piacok hétfőn fellélegzési ralit mutatnak az Egyesült Államokban. A már hajnal óta láthatóan jobb nemzetközi részvénypiaci hangulat tehát átragadt a tengeren túlra is, a vezető indexek 2-2,5%-os szárnyalást mutatnak, amivel a múlt heti zuhanásnak csak egy részét dolgozták le eddig. A Dow Jones 500 pontosnál is nagyobb szárnyalást mutat a 700 pont feletti múlt pénteki zuhanás után, így újra 24 ezer pont felett jár az index.

A Dow 30 komponense közül a legnagyobb emelkedést a Microsoft papírjai mutatják (+6,7%), és nyomában jár az Apple is közel 4%-os ugrással. Az egyedüli esést most az indexben a General Electric papírjai produkálják.

Az indexek közül a legnagyobb emelkedés a technológia túlsúlyos Nasdaqnál látszik annak ellenére, hogy a vezető technológiai vállalat, a Facebook ma is 2%-os esésben jár. Ez összefügg azzal, hogy ma jelentette be az amerikai kereskedelmi bizottság, hogy vizsgálatot indítanak a cég adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban azután, hogy a minap kiderült: a Cambridge Analytica adatemelző cég felé feltehetően illegálisan továbbítottak több tízmillió felhasználóval kapcsolatos adatokat.

A Marketwatch arra hívja fel a figyelmet, hogy a Facebook egy 2011-es szövetségi vizsgálat lezárultakor megígérte, hogy nem lesz több visszaélés a felhasználók adataival és a jövőbeli esetleges bírság megállapításba is beleegyezett, így elméletileg felhasználónként akár 40 ezer dolláros bírságba is belefuthatna. Ez 50 millió felhasználóval számolva az 1000 milliárd dollárt is elérné, ami a világ legnagyobb kapitalizációjú cégeinek (Amazon, Google) értékével vetekszik és borzalmasan nagy összeg. A lapnak nyilatkozó illetékes szakértő szerint azért mindenesetre nem valószínű, hogy ekkora bírságba fut majd bele a Facebook, de bizonyára nem ússza meg könnyen a mostani hatalmas botrányt.