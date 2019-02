Hihetetlen számok: itt van minden idők 10 legtöbbet hozó filmje

6.-10.

Az 1975-ben bemutatott horrorfilm 470,6 millió dollár bevételt hozott a jegyértékesítésekből, a becslések szerint ez az inflációval igazítva 2,1-2,15 milliárd dollár körül lehet. A film költségvetése mindössze valahol 7 és 9 millió dollár között volt, így többszörösen megtérült a film. A Steven Spielberg rendezésében készült film összesen 3 Oscar-díjat kapott (a legjobb vágás, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb hang).A Star Wars-sorozat 2015-ben bemutatott filmje 2,068 milliárd dollár jegybevételt ért el világszerte, ami mai áron számolva a 2,2 milliárd dollárt közelíti. Öt Oscar-díj jelölést is kapott a film (legjobb eredeti filmzene, legjobb hangvágás, legjobb hangkeverés, legjobb vágás, legjobb vizuális effektek), de végül nem vihetett haza arany szobrocskát.1965-ben mutatták be az amerikai-brit filmdrámát, ami az első világháború és az 1917-es oroszországi forradalom idején játszódik. Annak idején 245 millió dollárt hozott a konyhára a mindössze 11 millió dollárból készült film világszerte a jegyértékesítésekből, ami mai áron 2,15-2,25 milliárd dollárnak felel meg a becslések szerint. Öt Oscar-díjat zsebelhetett be (legjobb operatőr, legjobb adaptált forgatókönyv, legjobb jelmeztervezés, legjobb látványtervezés, legjobb filmzene) és még öt kategóriában kapott jelölést (legjobb film, legjobb rendező, legjobb férfi mellékszereplő, legjobb hang, legjobb vágás).Az 1956-ban, 13 millió dollárból készített filmből 122,7 millió dollár folyt be a jegyértékesítésekkel, ami az inflációval igazítva ma 2,2-2,3 milliárd dollár között lehet. Hét Oscar-jelölést is kapott, de csak egyet vihetett haza, a legjobb speciális effektekért járót.Az 1982-ben bemutatott amerikai film egy kisgyerek és egy földönkívüli barátságáról szól, ami 792,3 millió dollárnyi jegybevételt ért. Ez mai árakon nagyjából 2,35-2,45 milliárd dollárt tesz ki. Négy Oscar-díjat kapott a film 1983-ban, a legjobb vizuális effektekért, a legjobb hangeffetusokért, a legjobb hangért és a legjobb eredeti filmzenéért, valamint öt további kategóriában jelölték.