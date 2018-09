Beszakadt a BUX 2018.09.12 13:12

Hirtelen megütötték a forintot és a magyar tőzsdét is, miután az Európai parlament elfogadta a Magyarországgal szemben készített Sargentini-jelentést. A BUX közel fél százalékos mínuszban tartózkodik.

A befektetők figyelme egyértelműen most Magyarország felé fordult, a BUX már tegnap is alulteljesítő volt és ma is a leggyengébben teljesítő index Európában.

Főként a közepes-és kisebb papírok esnek ma a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richtert ütik a leginkább, de ez már reggel óta így van, a szavazástól függetlenül. Az OTP 0,1 százalékos esésével a középmezőnyben van a régiós bankok között a mai kereskedésben.

A Magyar Telekom emelkedésével még felülteljesítő is a régiós távközlési cégek között.

A hazai blue chipek közül a Mol lóg ki a leginkább a szektortársak között, 0,1 százalékot esett az olajpapír árfolyama, miközben az európai olajvállalatok részvényei emelkednek.

A kisebb részvények közül a Mészáros-papírok esnek a leginkább, a Konzum 4,1 százalékkal, az Appeninn 2,2, az Opus 2,4 százalékkal került lejjebb.