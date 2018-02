Egy pillanat alatt teljesen átalakulnak a boltok, de ki vásárol majd ezekben?

Minden, amit az EU-s általános adatvédelmi rendeletről, a GDPR-ra való felkészülésről tudni kell egy helyen, a Portfolio február 27-ei GDPR konferenciáján. Néhány hely maradt még! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

a megoldás előnye üzleti értelemben nem az, hogy nincs eladó és pénztáros, hanem az, hogy a rendszer minden mozdulatunkat figyeli, és ebből a kereskedő számára hasznosítható információkat szűr ki.

Minden, amit az EU-s általános adatvédelmi rendeletről, a GDPR-ra való felkészülésről tudni kell egy helyen, a Portfolio február 27-ei GDPR konferenciáján. Néhány hely maradt még! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A hónap sztorija volt, hogy Amerikában megnyitotta első pénztár nélküli boltját az Amazon. A történetről korábban itt olvastunk érdekes cikket, de a technológia lényege röviden az, hogy az üzletben kamerák százai figyelik, mit veszünk le a polcokról, és végül milyen termékekkel sétálunk ki az ajtón, az áruk ellenértékét pedig automatikusan levonják a számlánkról.A hivatkozott cikk szépen rámutat, hogyNem egyszerűen adatot, hanem módszeresen feldolgozott információt nyer ki arról, mi tetszett nekünk, mi az, amit meg akartunk volna venni, de drágának találtuk, miről mi jutott az eszünkbe, milyen sorrendben vásároltuk meg a számunkra fontos termékeket. Aszerint nincs messze az idő, hogy amit nem vettünk meg, mert drágállottunk, arról egy óra múlva kedvezményes ajánlatot kapjunk a Facebookon vagy valamilyen más csatornán keresztül.A generációkutatónak - és persze a kereskedelemnek - ebből a szempontból az az érdekes, hogyMindannyian álltunk már sorban olyanok mögött, akik - heti adrenalinadagjukat kitermelendő - láthatóan veszekedni jöttek a boltba (őket tette helyre Lenke néni mindig a Szomszédokban), és ismerjük a kedves idős embereket is, akik a pénztárossal csacsognak. Aztán ott vannak a maximalista X generációsok, akik előszeretettel faggatják az eladótéri dolgozókat egy-egy termék jellemző tulajdonságairól, mert ők persze a legjobbat keresik. Jellemzően ők azok, akik a medence alján se jártak még soha, mégis fontosnak érzik, hogy a kinézett karóra kibírja a 400 méteres mélységet. Na, őket hat lóval sem lesz könnyű az eladó nélküli boltba bevontatni.De van itt egy apróság, amire a digitális világ úttörői nem szívesen gondolnak, és ez a személyes adatainkhoz való hozzáállásunk, ami generációnként igencsak különböző. A legtöbbotthon azt tanulta, hogy a leveleket (különösen a számlaleveleket) nem dobjuk a kukába összetépés nélkül. Hja kérem, a háború után született baby boomerek számára a személyes adat, az anyagi helyzet vagy a vásárlási preferenciák egyszerűen titkok, amiket soha nem kötünk mások orrára. Ők abban nőttek fel, hogy a szülők válásáról is jobb nem értesíteni az iskolát, nehogy "elvált szülők gyerekeként" bélyegezzék meg a csemetéjüket.Aztartozók többsége szintén azt tanulta otthon, hogy életük részleteit jobb titokban tartaniuk. Persze az X-es élete egyben folyamatos alkalmazkodás is, így hát a megtanult alapelveket a maguk módján adaptálták. Minden X-es szülő tud rémtörténetet mesélni arról az agresszív marketingről, ami a gyereke születése után már a kórházban vagy utána a postaládáján keresztül elöntötte. Hiába, az 1990-es évek és a 2000-es évek elejének vadkapitalizmusa elég keveset hallott az adatvédelemről harangozni; a temetkezési vállalkozók is először ajánlatot tettek, és csak azután kondoleáltak, ha kórházi spanjuk leadta a drótot.A tipikus X-es ennélfogva ugyancsak titkolózó. Marketingesek a megmondhatói, hogy ha meg kell adnia a címét vagy a telefonszámát, előszeretettel ír el benne valamit, és jobban kedveli a névtelen matricagyűjtő akciókat, mint a hűségkártyákat. Lakcíménél már csak az e-mail-címére háklisabb: előszeretettel tart fenn ilyen célra kamucímet, és azonnalkiált, ha kéretlen levelet talál a mailboxában. Ettől függetlenül az Amazon - idővel - számíthat az X-esekre, de ki kell várnia, hogy a generáció azt lássa: a szisztéma bevált. Mert az X generációsok élete folyamatos alkalmazkodás. Ők tették individuális szórakozássá a zenét a walkmannel, és aztán ők is nyitották ki a zene világát a Napsterrel és az mp3-lejátszó feltalálásával.élete az idősebbekéhez képest nyitott könyv. Személyes adataikat ők nem titokként, hanem cserealapként kezelik. Ha adsz érte valamit, adok érte e-mail-címet, ha még többet kapok, akkor telefonszámot is adok - így fest az Y-os alapelv. Az Y generáció világa amúgy is közkincs, hiszen mindent tudhat róluk, aki felmegy a Facebookra. Választásaiban az Y-os impulzív: ha valami megtetszik, ha valami élményt kínál neki, rá fog mozdulni, és ebbe az is bőven belefér, hogy megadja az adatait. Márpedig mi lenne nagyobb élmény egy jó kis pénztár nélküli bevásárlásnál?Emellett sok Y-os a személytelen kapcsolatok útvesztőjében éppúgy könnyedén mozog, mint az appok világában. Nem igényli a csevegést az eladótérben, hiszen mindent megtudott már a megvásárolni kívánt termékekről, még mielőtt bement volna a boltba. Nem fog neki hiányozni a pár kedves szó a pénztárnál, hiszen "ismerősei" felével is jó ha egyszer vagy kétszer találkozott életében, mégis milyen jól megértik egymást! És különben is, az Y-os jól elvan magával, hisz soha nincs egyedül, amíg nála van a telefonja.nagyon bejön majd ez a "bemegyek, elveszem, kimegyek" világ. Ők már kifejezetten nehezen élik meg a személyes kapcsolatokat. Nem véletlen, hogy a telefont legkevésbé telefonálásra használják: még a kortársakkal folytatott hangalapú kommunikációban is inkább választják a messenger-üzenetet, mint a hagyományos beszélgetést. Számukra kifejezetten vonzó lesz, ha nem kell szóba állni senkivel, és mégis megy minden, mint a karikacsapás.A Z-sek szeretni fogják az Amazon boltját azért is, mert munkáról és értékről vallott nézeteik merőben mások, mint az idősebb generációkéi. A Z-sek nem akarnak ügyfelek lenni: ők öntudatos felhasználók! Az "ügyfél" elkötelezett (vagy inkább gúzsba van kötve), így közvetlenül megszólítható. Ezzel szemben a "felhasználó" személytelen, szabad, és bármikor válthat: úgy szökdécsel az ajánlatok között, ahogy neki tetszik. Márpedig ennek az a feltétele, hogy az ajánlatok el is érjék, és ezt a Z-s el is fogadja, annyit kér csupán, hogy a megkeresés elektronikus úton történjen (és semmiképpen ne szóban). Hiszen egy Z generációsnak meg sem kottyan, hogy kétszáz bejövő üzenet közül kiválassza azt, ami őt érdekli.