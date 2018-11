Új fejezetet nyit a digitalizáció a credit managementben

, az Electrolux credit management igazgatója a vállalat hitelmenedzsment-rendszeréről beszélt, mely jelentős részben automatizáltan működik. Faktoringgal és külső beszállítók finanszírozásával is foglalkoznak. 1,2 milliárd svéd korona kintlévőséget kezelnek., a FECMA alelnöke és a Ghent Egyetem professzora szerint a hitelmenedzsment nagyot változott az elmúlt években, melynek oka, hogy a gazdaság is rengeteget változott, a negatív inflációhoz nem volt a világ hozzászokva, amíg az tartott, hatalmasat fejlődött a technológia, illetve a munkahelyek és körülmények is sokat változtak. Az emberek ma már nem tudnak élni internet nélkül, mindez pedig a credit management előnyére válhat. Egy felmérés szerint a tőzsdei cégek CFO-i közel 20%-a kozmetikázza a vállalatok beszámolóit (legális, de nem feltétlen etikus eszközökkel), ez az érték közel 30% a nem tőzsdei cégek köreiben. A manipulátorok többsége a részvényárfolyamot akarja a gyakorlattal befolyásolni, valamint a benchmarkokat akarja meglépni, de kihatással van a számok manipulálása a vállalatok adósértékelésére is. A technológiával kombinálva a közösségi médiát is lehet használni a credit management kockázatainak felméréséhez: 90%-os pontossággal képesek az automata algoritmusok elemezni egyes ügyfeleket. Ezen a téren viszont még további fejlesztésekre van szükség, hogy széles körben is adaptálható legyen a szektorban., a Magyar Credit Management Szövetség elnöke szerint a hétköznapjaiban az ember már szinte mindent digitálisan csinál, a munkában viszont továbbra is fénymásolunk, szkennelünk, papíron írunk alá. Ennek az oka, hogy a vállalati széfárban sok szigetszerű megoldás van, melyek nincsenek összekapcsolva. A népesség 40-50%-a az OECD-országokban a legalapvetőbb digitális képességekkel sem rendelkezik, a fiatalok és az idősek közt nagyon nagy a gap. Jellemző, hogy akinek a digitális képességei jobbak, sokkal jobban keres. A hagyományos credit management funkciók nagy arányban gépesíthetők, ilyen például a beszámolók feldolgozása, a limitdöntések meghozatala, értesítések kiküldése. Szentirmay jövőképe, hogy a gép dolgozik a tranzakciós-operatív műveleteken, a credit manager pedig a stratégiát rakja majd össze. A digitalizáció kihívásaival egyénileg a legjobban azzal tudunk szembeszállni, ha képezzük magunkat., az Opten stratégiai igazgatója a credit management hibáiról tartott előadást. A szakember szerint nem mindig vezet célra a nyers erő használata a credit managementben, a jó credit managementben érzékeny és erős fékek vannak. Nem elég a jó szándék és a személyes ismeretség a döntéshozatalhoz, ilyen esetben is adatokra kell hagyatkozni. Nem elég a memória, célszerű nyomon követni különféle adatbázisokban (lehetőség szerint automatikusan), hogy egyes adósok miért nem fizetnek. Az is előfordult, hogy valakitől vettek 20 millió forintért árut, de nem fizettek, majd újabb 40 milliónyi árut rendeltek, de ezt sem fizették ki. Az Egységes Online Könyvelés-nyilvántartó rendszerben már látszik, hogy egy cég kiknek nem fizetett. Érdemes a saját cégünk helyzetét is reálisan elemezni a Benchmarking modul segítségével.Az előadások utáni panelbeszélgetésben a credit management piac szakemberei a szektor jelenképéről és jövőképéről értekeztek., a FrieslandCampina Service Centre Accounts Receivable Managere szerint pozitívak jelenleg a kilátások a credit management piacon., az Intrum Justitia vezérigazgatója szerint a credit management feladata most nem a lejárt követelések behajtása, hanem a szektorértékelés, elemzés és kockázatkezelés, hiszen konjunktúra van. Két éven belül várható egy újabb válság a szakember szerint, érdemes erre előre felkészülni., a Stavmat Építőanyag-kereskedelmi Zrt. credit managere szerint jó időszakot él most a gazdaság,, a Atradius Crédito y Caución S.A. országigazgatója szerint viszont fontos megjegyezni, hogy Magyarországon a halasztott fizetés aránya még mindig túl nagy (kb. 60%), illetve a számlák 1%-a nem kerül befizetésre a vállalati szektorban sem. Felfalusi hozzátette: téves feltételezni, hogy a hitelbehajtóknak az a jó, ha sok az adósság, hiszen ha kevés az adósság, akkor könnyebb ezt behajtani. Vanek szerint jelenleg a sertéságazat a legkockázatosabb szektor a sertéspestis miatt, országkockázat tekintetében pedig Olaszország és Törökország a legkockázatosabbak. A szakemberek egyébként úgy vélik, rengeteg hasznos digitalizációs kezdeményezés van a szektorban, de a megvalósulási hányada ennek még alacsony. Felfalusi megjegyezte: teljesen mesterséges intelligencia alapúvá nem válik a követeléskezelés, hiszen a gépek nem tudnak empátiát tanúsítani, ami fontos része ennek a szakmának.