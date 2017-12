Hivatalos: egy abu-dzabi minisztérium vette meg minden idők legdrágább festményét

A bejelentést az után tették, hogy a The Wall Street Journal című tekintélyes amerikai üzleti lap csütörtökön arról írt, Szaúd-Arábia feltörekvő erős embere, Mohamed bin Szalmán trónörököst azonosították a festmény vevőjeként titkosszolgálati források.Egy szaúdi illetékes azonban cáfolta, hogy a trónörökös vette meg minden idők legdrágább festményét. "A médiajelentésekkel ellentétben nem Mohamed bin Szalmán trónörökös vásárolta meg a műalkotást" - közölte."A Christie's meg tudja erősíteni, hogy az abu-dzabi kulturális és idegenforgalmi minisztérium vásárolta meg Leonardo da Vinci Salvator Mundi című festményét. Örülünk annak, hogy ez a csodálatos festmény a közönség számára látható lesz az Abu-Dzabi Louvre múzeumban" - olvasható az aukciósház közleményében.Az aukció után nem közölték a vásárló kilétét, csupán annyit, hogy telefonon tette meg ajánlatait a mintegy 20 percen át folyó ádáz licitharcban.A Reuters brit hírügynökség által látott dokumentum szerint a tárca egy szaúdi herceget hatalmazott meg, hogy nevében megvásárolja az olajképet.A Badr ben Abdulla ben Muhammed ben Farhan al-Szaúd hercegnek címzett november 12-i keltezésű dokumentumban a tárca megköszöni, hogy "beleegyezett abba, hogy ismeretlen ügynökként licitáljon a minisztérium nevében a Christie's november 15-i New York-i árverésén. A levél felhatalmazta a szaúdi herceget, hogy 500 millió dollár értékig licitáljon.Az Egyesült Arab Emírségek egy kormányilletékese megerősítette, hogy a festmény az abu-dzabi kormány tulajdonában van, és kiállítják a november elején átadott Abu-Dzabi Louvre-ban.A The New York Times korábban megírta, hogy a vevő "egy kevéssé ismert szaúdi herceg", Badr ben Abdulla ben Muhammed ben Farhan al-Szaúd, a szaúdi trónörökös bizalmasa.A Salvator Mundi a reneszánsz zseni fennmaradt 20 festménye közül az utolsó, magántulajdonban lévő darab. A 64,5 x 44,7 centiméteres kép első ismert tulajdonosa I. Károly angol király volt, később szem elől tűnt, és nem is nagyon keresték, mert sokan nem a nagy mesternek, hanem valamely tanítványának vagy más kortársának tulajdonították, eredetiségét csak 2011-ben ismerte el a művészettörténész szakma. A képet 1958-ban még mindössze 45 brit fontért vette meg egy amerikai gyűjtő a Sotheby's egy árverésén.