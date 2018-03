Hivatalosan is megkapta Mark Zuckerberg a meghívót a kongresszusi meghallgatásra

A bizottság levélben fejezte ki aggodalmait a Facebook adatainak illetéktelen, a Cambridge Analytica brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég által történt felhasználása miatt és egyúttal formálisan is felkérte Zuckerberget egytartandó kongresszusi meghallgatásra.A bizottság vezetője, Greg Walden és rangidős demokrata párti politikusa, Frank Pallone által aláírt levél leszögezi: a meghallgatás célja, hogy megvizsgálja a több mint 50 millió Facebook-felhasználó személyes adatainak eltulajdonításáról és eladásáról szóló információkat. A levél hangsúlyozza azt is, hogy ezeket az adatokat a Facebook irányelveit megsértve úgy gyűjtötték be, hogy a közösségi oldal erről nem értesítette a felhasználókat.