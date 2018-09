Hogy lehet féláron új iPhone-t venni?

1000 dollár különbség van a legolcsóbb és a legdrágább iPhone között

az iPhone XS Max ára 1099 dollártól kezdődik, az 512 GB változat 1449 dollárba kerül.

iPhone 7, 449 dollár

iPhone 8, 599 dollár

iPhone XR, 749 dollár

iPhone XS, 999 dollár

iPhone XS Max, 1099 dollár

Az Apple tovább emelte az új készülékek árát, és ami rossz hír az árérzékenyebb fogyasztóknak, hogy a legolcsóbb Apple-nél elérhető új készülék is drágább lett: az iPhone 7ért 449 dollárt kérnek el, ami 100 dollárral drágább, mint az eddigi legolcsóbb. Tavaly tesztelte a cég az iPhone X-szel, hogy vajon mennyire lehet felfelé tornászni egy iPhone árát, hogy még mindig legyen, aki megveszi. Úgy tűnik, hogy eléggé, mert tegnap egy még drágább telefonnal rukkolt elő az Apple:Vagyis a közvetlenül az Apple-től megvásárolható legolcsóbb és legdrágább iPhone között pont 1000 dollár van.A közvetlenül az Apple-től mostantól megvásárolható készülékek kezdőára (adók nélkül):Az eddigi legolcsóbb iPhone-ok, az iPhone SE és az iPhone 6, amelyeket már 349 dollárért meg lehetett vásárolni, a társaság weboldala szerint mostantól viszonteladóknál lesz csak kapható.Érdekesség, hogy néhány első kiadású iPhone még drágább, mint az iPhone XS Max, eBay-en például a mai napig lehet találni néhány darabot a legelső iPhone-ból. Az egyik eladó például 11 ezer dolláros ajánlatot kapott a bontatlan, díszdobozos iPhone-ra, de nem született megállapodás, ugyanis legalább 15 ezer dollárt szeretne érte kapni - írja a Marketwatch. Az iPhone-ok egyébként híresek arról, hogy jól tartják az árukat, használtan sem lehet túl olcsón megvenni az Apple okostelefonját.

Forrás: AFP / Noah Berger

Van már olyan iPhone, ami drágább, mint egy MacBook

Féláron egy új iPhone?

Életet is menthet az iPhone?

Az 512 GB új iPhone XS Max-hez 1449 dollárért lehet hozzájutni (adók nélkül), miközben egy 12-colos MacBook-ot már 1249 dollárért meg lehet venni.Nem lehetetlen, hogy "féláron" vegyünk új iPhone-t, úgy, hogy eladjuk a régi iPhone-unk.Mint minden évben, az iPhone-bemutató környékén a viszonteladók, mint az eBay, a Target vagy a távközlési szolgáltatók, azt tapasztalják, hogy felpörög a régi iPhone-ok kínálata. A nagy bemutatót követő napokban pedig elkezd csökkenni az áruk. Most még mindig lehet elég nagy összeget kapni ahhoz, hogy egy iPhone XR árának fele visszajöjjön, ha egy korábbi tulajdonos új készüléket akar venni.A Target például 430 dollárért adja el a 128 GB-os iPhone 7-et, az eBay-en kitűnő állapotban lévő használt 32 GB iPhone 7-et 420 dollárért lehet találni. Egy új iPhone XR ára pedig 749 dollár. A tavalyi iPhone 8-at drágábban el tudnák adni a tulajdonosok, akkor alig kellene ráfizetni egy iPhone XR-re, viszont az iPhone 8-tulajdonosokat jellemzően még egy évig kötik a szerződések.A használt piac kevésbé vonzó most, a csúcsát az iPhone 6 bemutatásakor érte el, azóta csökken - írják elemzők. A távközlési szolgáltatók részletfizetési ajánlatai és a kevesebb promóció miatt később cserélik le a telefonjaikat az iPhone-tulajdonosok. Ez nem túl kedvező az Apple-nek, de a társaság tudta kezelni ezt áremelésekkel. És a vásárlók vevők is rá. Felmérések szerint az potenciális új iPhone-vásárlók 18-35 százaléka hajlandó 1000 dollárnál is többet költeni a telefonra.Az új iPhone-t érdemes lehet megvenni a kamerája miatt, de járulékos haszna is lehet, akár a saját biztonságunkra nézve. A Find My iPhone alkalmazás például segített már. Egyszer egy amerikai diák a barátnője iPhone-jával a zsebében távozott egy buliból, így amikor nem ért haza, az aggódó barátai könnyen meg tudták találni a sérülten, vasúti síneken fekvő fiút. A hurrikánkövető alkalmazások az érintett területeken élőknek segíthetnek, és vannak olyan alkalmazások is, amelyek az öngyilkossági szándékot hivatottak felismerni, vagy épp segítenek, hogy hogyan kell elsősegélyt nyújtani allergiás reakciónál, égési sérülteknél vagy törött csontoknál. Van olyan alkalmazás, ami pedig a szívritmust vagy a vérnyomást ellenőrzi, sőt, van olyan is, amely össze van kapcsolva segélyhívással.

Forrás: AFP / Noah Berger

Hiába készül újrahasznosított anyagból az új iPhone, még mindig nagyon környezetszennyező

Ki fogja végezni a SIM-kártyákat az Apple

Az Apple már régóta dolgozik azon, hogy csökkentse az ökológiai lábnyomát, az új iPhone-okban egyre több az újrahasznosított anyag, például az ón. A cég készülék-visszavásárlási programja pedig segít a készülékek újrahasznosításában.A gond az, hogy az egész okostelefon-használati kultúra káros a környezetre. 2007 óta 7,1 milliárd okostelefont gyártottak le a világban a Greenpeace adatai szerint. És az emberek évente, kétévente cserélik a telefonjukat, nem úgy, mint például a számítógépeket, amiket addig használunk, amíg teljesen használhatatlanok lesznek. Nagyon sokan szimplán kidobják a telefonjukat, amikor újat vesznek. A becslések szerint az elektronikai hulladék mindössze 16 százaléka kerül újrahasznosításra, a többi pedig a szeméttelepekre kerül, vagy a fejlődő országokba, ahol visszanyerik a fémet belőlük. Ez nagyon kockázatos, hiszen ha a fémeket, például a kobaltot vagy a volfrámot nem megfelelően kezelik, az bekerülhet a vizekbe. A telefonok beolvasztása pedig a levegőt szennyezi, hozzájárulva az üvegházhatás erősödéséhez és ezzel a klímaváltozáshoz.És nem csak a használt telefonok kezelése, de az előállításuk is károsíthatja az ökoszisztémát, például a kobaltbányászattal keletkező anyagok erősen szennyezik az ivóvizet. Az okoseszközök miatt megjelenő szén-dioxid 73 százaléka a gyártáskor keletkezik a Greenpeace adatai szerint.A fogyasztók is tehetnek a környezetvédelemért, például ha bekapcsolják a repülőgép-üzemmódot, amikor csak lehetséges, azzal energiát takarítanak meg és megnövelik az akkumulátor élettartamát. Arra is odafigyelhetünk, hogy mivel az okostelefonok élettartama könnyen lehet, hogy hosszabb, mint az akkumulátoroké, így ha kicseréljük az akksit, akkor egy ideig még jó eséllyel használni tudjuk a készüléket.De az okostelefonok helyzete kevésbé aggasztó, ha belegondolunk, hogy az elektronikai hulladékok viszonylag kis részét teszik ki az okostelefonok. Gondoljunk például a katódsugaras tévék méretére.A nanoSim bevezetésével az Apple-nek nagy szerepe volt abban, hogy jelentősen lecsökkenjen a SIM-kártyák mérete és pár éve az iPad Pro-val bemutatta az Apple SIM-et, ami egy beágyazott SIM-kártya. Egy terület volt, amit nem aknázott még ki az Apple, az a duális SIM-kártya opció, de az tegnap bemutatott iPhone-ok már így kerülnek az üzletekbe. Egy jó hír azoknak, akik sokat utaznak, egy időre külföldre költöznek, vagy akiknek külön van céges és magán előfizetésük is. Eddig csak androidos okostelefont lehetett venni két SIM-kártyás opcióval.A jövőben azonban az lehet az Apple terve, hogy végleg eltűntesse a SIM-kártyákat és a távközlési szolgáltatókat rábírja, hogy beépített eSIM-re kínáljanak szolgáltatásokat. Köztudott, hogy az Apple nem szereti a fizikai csatlakozókat és az eSIM-mel végleg eltűntetheti a SIM kártya tartóját.A jack-csatlakozók ugyanerre a sorsra jutottak, azzal ugyanis, hogy az iPhone 6 és az iPhone SE kikerül az Apple közvetlen kínálatából, gyakorlatilag nem lehet már az Apple-től olyan telefont venni, amiben 3,5mm jack-aljzat van.

Forrás: AFP / Noah Berger