Hogyan lesz valaki 14 évesen egy cég vezérigazgatója?

A Brain Bar-on előad mellettük:

Alexander Kotouc, a BMW i termékmenedzsment-vezetője;

Jeffrey Tucker Bitcoin-guru, a liberty.me alapítója;

Kevin Folta, a géntechnológiával módosított élelmiszerek kutatója a Floridai Egyetemen;

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

Európa legnagyobb jövőfesztiváljára Budapestre látogat Mikaila Ulmer, aki 14 éves korára nem kisebb eredménnyel büszkélkedhet, minthogy a Me & Bees limonádémárka alapító-vezetőjeként terméke szinte az összes amerikai élelmiszerlánc polcán megtalálható.Élhetünk-e állattartás nélkül? Jacy Reese szerint nem kérdés, hogy a tányérunkról hamarosan eltűnnek az állati fehérjék - kivéve a laboratóriumban előállított húst. Az állattartás vége című könyvében Reese tudományos és etikai szempontból is olyan jövőt vizionál, amiben már nem lesz szükség vágóhidakra.Itt lesz Gary Smith, aki szerint a mesterséges intelligencia korában az igazi veszélyt nem az embernél okosabb gépek jelentik, hanem éppen az a tévhit, hogy a gépek okosabbak nálunk. “AI Delusion" című legújabb sikerkönyvének apropóján Smith a mesterséges intelligenciával kapcsolatos téveszméket cáfolja meg Budapesten.A fesztivál ismét a Corvinus Egyetemen várja az érdeklődőket május 30-31-én. Kedvező árú fesztiválbérletek és csoportos jegyek továbbra is elérhetőek.