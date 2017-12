Hogyan profitálhatsz a Bitcoin árfolyammozgásából?

Határidős bitcoin kereskedés

Az új határidős termékek, a nagy piaci szereplők behozásával ezt a rendkívüli volatatilitást jelentősen mérsékelhetik a jövőben.

Név: BTC



Kereskedési hely: CME (tegnap indult a kereskedés)



Azonnali piac, melyhez a határidős termék kapcsolódik: A BTC esetében 4 bitcoin tőzsde (GDAX, Kraken, BitStamp és itBit) kereskedési aktivitását követő indexen alapulnak a kontraktusok.



Legkisebb árelmozdulás: 5 dollár, amely 25 dollár változást okoz a kereskedő számláján. Ez azt jelenti, hogy egy kontraktus 5 db bitcoinnak felel meg.



Alapletét: 35%. Ez azt jelenti, hogy 19 000 dolláros határidős árfolyam esetén egy kontraktus értéke 95 000 dollár, és ahhoz, hogy ezzel kereskedni tudjál, minimálisan 33 250 dollárral kell rendelkezned a számládon.

Név: XBT

Kereskedési hely: CBOE (december 10-én indult a kereskedés)



Azonnali piac, melyhez a határidős termék kapcsolódik: Az XBT a Gemini nevű bitcoin tőzsdét veszi alapul. Utóbbi a jó tanuló, jó sportoló Winkelvoss testvéreké, akik a Harvard egyetem falai között ismerkedtek meg Mark Zuckerberg-gel, majd később beperelték, hogy iskolatársuk ellopta tőlük a Facebook ötletét, és egyeztek ki végül 65 millió dollár kártérítésben. A 2008-as pekingi olimpián evezésben indultak, majd bitcoin befektetéseik révén az első bitcoin milliárdosok között tartják őket számon.



Legkisebb árelmozdulás: Az XTB esetében az árlépésköz jelenleg 10 pont, aminek értéke 10 dollár. A határidős kontraktus 1 db bitcoinnak felel meg.



Alapletét: 40%. Egy db XBT határidős kontraktus értéke 19 000 dolláros árfolyamon tehát 19 000 dollár, és ahhoz, hogy ezzel kereskedjél, minimálisan 7600 dollárral kell rendelkezned a kereskedési számládon.

CFD termékekek

Bitcoin befektetési alapok

A tőzsdei megjelenés azt jelezi, hogy a sokak által lenézett kriptovaluták a pénzpiacok főáramába kerültek. Ezzel megnyílt a kapu több tucat, a bitcoin árfolyamához kapcsolódó egyéb pénzügyi termék létrehozása előtt. Csak a múlt héten az amerikai tőzsdefelügyelet például egy tucat bitcoint követő tőzsdén jegyzett befektetési alap (ETF) bejegyzése iránti kérelmet kapott.A következőkben azt járjuk körbe, hogy befektetési szolgáltatón keresztül, milyen pénzügyi termékek segítségével vehetjük ki részünket a bitcoin árfolyammozgásából.Az, hogy egyszerre két tőzsde is határidős bitcoin kereskedést indított örvendetes, de mielőtt valaki őrült versenyre számítana a befektetők kegyeiért, fontos tudatosítani, hogy a CME és a CBOE már 2007 óta egy cég. Okosan két különböző terméket hoztak létre, egyikkel inkább a nagybefektetőket, míg másikkal a kisbefektetőket célozzák.A határidős Bitcoin létrehozásával egy roppant felkapott termékhez kapcsolódó határidős instrumentum jött létre. A kriptovaluták kirobbanó népszerűségét jól mutatja, hogy Amerikában csak a Hálaadás hosszú hétvégéjén háromszázezer új számla nyílt a legnagyobb amerikai bitcoin tőzsdén, a Coinbase-en. Igen ám, de miközben mindenki a bitcoinról beszél, annak tulajdonosi köre elég koncentrált. A jelenlegi teljes bitcoin állomány (16,4 millió) mintegy 40%-a 1000 befektető kezében van, akik eddig nem mutattak nagy hajlandóságot arra, hogy megváljanak befektetésüktől. A maradékot jellemzően 1 vagy 2 bitcoint birtokló kisbefektetők alkotják, akik szintén előszeretettel ücsörögnek virtuális pénzükön. A nagy népszerűség ellenére tehát egy alacsony forgalmú, széttagolt (közel 150 aktív bitcoin tőzsde létezik jelenleg) mögöttes piachoz kapcsolódik az új határidős termék. Lényegében a kevés aktív szereplőnek tudható be, hogy relatíve kevés vevő vagy eladó egyidejű megjelenése hatalmas kilengéseket képes produkálni az árfolyamban, akár napon belül is.A határidős termékek másik előnye, hogy mostantól már akár a bitcoin áreséséből is profitálhatsz.A két termék tehát két különböző csoportot céloz, míg a BTC vélhetően a nagyobb pénzügyi szereplők játékszere lesz, addig az XBT a kisbefektetők körében lesz népszerűbb.Az új termékek sok szolgáltatónál már elérhetőek, az Interactive Brokers például 5,01 dolláros díjat számol fel kontraktusonként az XBT esetén, míg a BTC kereskedési díja 15,01 dollár.Ez részben attól függ, hogy milyen kereskedési időtávban gondolkodsz. A kezdeti alacsony forgalom jelenleg nem kedvez a napon belüli kereskedésnek, így induljunk ki abból, hogy több hetes hullámokat szeretnél meglovagolni, napos grafikonon. Az ideális stop távolság a bitcoin esetében, napos grafikonon, a nagy volatilitás miatt legalább 2000 dollár. Amennyiben feltételezzük, hogy a kereskedési számlád 2%-át teszed kockára, akkor a 80 000 USD tőkével kell rendelkezned a számládon ahhoz, hogy 1 db Bitcoin XBT határidős kontraktussal kereskedj.A pozícióméretezésről és a stop meghatározásról részletesen olvashatsz a Sikeres Kereskedő című könyvben.Amennyiben a határidős kereskedés tőkekövetelménye elriasztott, akkor a CFD-ék világa lehet a megoldás számodra. A nagyobb devizabrókerek közül jelen pillanatban már csak a Saxo, az FXCM és a CMC nem kínál bitcoin terméket, a kisebb, bátrabb szolgáltatók gyakorlatilag mind a kereskedési palettára tették, már hónapokkal ezelőtt.Itt jellemzően 10%-os tőkeáttétellel, 100 dolláros spread mellett lehet kereskedni. Hétvégén a spread 500 dollár is lehet! Ez azt jelenti, hogy 1 bitcoin tranzakció teljes költsége a vétellel és eladással együtt 100-500 dollár között változik.Eddig nagy kihívást okozott a devizabrókereknek, hogy nem volt nagy forgalmú tőzsde, ahol ügyleteiket esetleg lefedezhetnék, ezért most még jellemzően döcög a CFD bitcoin kereskedés, csúszik az árjegyzés, sokszor visszadobják a cégek a megbízást. Ezen a határidős kereskedés beindulása biztosan sokat javít majd 2018-ban.Bár klasszikus ETF-ek és befektetési alapok bitcoinra még nem indultak, de azért néhány cégnek sikerült a jogi kiskaput megtalálnia. Ilyen például a Bitcoin Investment Trust (GBTC), mely piaci kapitalizációja már közel 6 milliárd dollár. Az egyik alternatív, OTC tőzsdén jegyzett alap egészen jól követi a Bitcoin árfolyamát. Utóbbi megvásárolható a Portfolio Tanácsadás keretében is.Léteznek még Bitcoin követő ETN-ek, melyek abban különböznek a klasszikus ETF-től, hogy nincs mögöttük tényleges termék, sokkal inkább egy ígérvényhez hasonlítanak. Szemben az ETF-fel, ha a szolgáltató cég becsődöl, az ETN vagyona jó eséllyel elúszik. Ilyen termékeket kínál az XBT Provider, mely szintén elég jól követi a főbb kriptovaluták árfolyamát.Összességében elmondható, hogy a jelenlegi bitcoinhoz kötődő termékkínálat ugrásszerű növekedése várható 2018 első negyedévében. A jövőben kis tőkével is elérhetőek lesznek mindenki számára a kriprivaluták.