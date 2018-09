Hol vannak azok a hazai kkv-k, amelyek a tőzsdén is sikeresek lehetnek?

Megfelelő mérettel, és első sorban növekedési potenciállal rendelkeznek

A növekedési potenciál jó befektetési sztorival párosul

Az eredménytermelő képessége sikerre predesztinálja a vállalatot - a múltban, és első sorban a jövőben

Nyilvános működésre készek, akik vállalják az átlátható működést és szeretnék kihasználni a transzparencia előnyeit

Már bizonyított termékkel/ötlettel rendelkeznek

Komoly növekedést terveznek a következő években, vagy a struktúra váltás, új piacra lépés tartogathat a piac számára egyedi sztorit

Szeretnék megkülönböztetni magukat a versenytársaktól

A transzparens működést lehetővé tévő rendszereket és folyamatokat hatékonyságuk és jövedelmezőségük fokozására szeretnék használni

Stratégia felülvizsgálata - szilárd jól kommunikálható stratégiára van szükség

Befektetési sztori kialakítása - amit a piac is elhisz

Validáció a tanácsadókkal és befektetőkkel - folyamatos visszajelzés

Szervezeti működés és döntési folyamatok átalakítása - vállalkozásból vállalattá fejlődés

A Budapesti Értéktőzsde a Magyar Nemzeti Bank kutatását alapul véve 2014-ben dolgozta ki a tőzsdeképes vállalatok beazonosítását lehetővé tevő scoring rendszerét. A BÉT a tőzsdeképes vállalatok monitorozását folyamatosan végzi és az elmúlt évek elemzései alapján az a megállapítás tehető, hogy a magyar gazdaságban stabilan 300-400 darab közé tehető azon, túlnyomórészt középvállalatok száma, amelyek érettek a tőzsdei bevezetésre. A BÉT elkötelezett abban, hogy ismertesse ezekkel a vállalatokkal a tőzsdei jelenlét előnyeit, ezáltal közelebb kerüljenek egy mihamarabbi sikeres tőzsdei megjelenéshez.Az utóbbi időszak találkozói alapján, illetve az immáron harmadik éve elkészített BÉT50 projekt kapcsán úgy látjuk egyre több hazai vállalat számol alternatívaként a nyilvános tőkepiaccal. Az előzőekben említett adatot tovább emeli, ha nem csak a tőzsdeképességet vesszük alapul, hanem azokat a vállalatokat akiknek megoldást nyújthatnak a programjaink. Ilyen szempontból majdnem 2000 vállalatról is szó lehet.Azt gondoljuk, a Budapesti Értéktőzsde az általa kínált szolgáltatásokkal, valamint a kialakított piacokkal képes lehet betölteni azt a mércét a középvállalatok körében, ami fogódzót jelenthet az építkezés során. Úgy látjuk, a magyar középvállalatok részére reális és racionális alternatíva lehet a nyilvános tőkepiacok használata.Szerencsére, Magyarországon egy erős növekedő tendencia tapasztalható az elmúlt években, elsődlegesen a középvállalati szegmensben, mind a vállalatok számát, mind azok pénzügyi, stabilitási mutatóikat illetően. Ugyanakkor az országos növekedés ellenére, mindig akad egy időről- időre kiemelkedő iparág, mely szereplői nagy arányban hozzájárulnak az adott szegmens fejlődéséhez, növekedéséhez. Ez napjainkban sincs másképp. A BÉT által analizált tőzsdeérett cégek között domináns arányban találkozhatunk a feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedő cégekkel. E mellett nagy jelentőséggel bír még az építőipar mellett a szállítás, raktározás területe, az információ, kommunikáció iparága és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység is. A BÉT immár harmadik éve adja ki ötven sikeres, hazai vállalkozásról szóló magazinját a BÉT50 kiadványt. Aki átlapozza a sikertörténeteket az előzőekhez hasonló megfigyeléseket tehet az iparági megoszlás tekintetében.Az ország bármely területére is kerüljön a fókusz, mindenhol találkozhatunk tőzsdei megjelenésre érett cégekkel. Mindazonáltal, az iparágakhoz hasonlóan, itt is találkozunk fejlett, húzó régiókkal és kevésbé fejlettekkel. A BÉT elemzései alapján a legtöbb tőzsdeérett cég több mint 50%-ban Közép-magyarországi vállalkozás, ahol domináns jelenléttel bírnak a budapesti székhellyel rendelkező cégek, mely megerősíti azt a tényt, hogy Budapest az ország kikerülhetetlen gazdasági központja. A többi régió között nem találkozhatunk további markáns kiemelkedéssel, nagyjából egyenletes az eloszlás. Ennek ellenére, ha nem is sokkal, de mégis a többiek felé emelkedik az Észak-magyarországi és Közép- dunántúli régió, ahol nagyjából a tőzsdeérett cégek 10-10%-a található. Természetesen fontosak azok a nagy ipari központok, ahová a beszállítói réteg is koncentrálódik, lsd. Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár, Győr.Vannak olyan hazai vállalatok, akik üzleti értéket tudnának növelni a nyilvános piaci megjelenéssel, és egyben bizonyos "élethelyzeteket" kezelni, gondoljunk csak a generáció váltás, új piacra lépés, terjeszkedés, tulajdonosi exit vagy éppen akvizíció megvalósítására.A plusz opció mindig jobb, mint a kevesebb. A tőzsde által működtetett platformok finanszírozási alternatívát jelenthetnek a vállalatok számára abban az esetben, ha a hitel, vagy éppen a támogatási források már nem nyújtanak elegendő támaszt a szintlépéshez.A tőzsde nem pénzügyi, hanem működésbeli kérdés. Bizonyos változtatásokat alapvetően érdemes megvalósítani a vállalatoknak az értéknövelés érdekében, gondoljunk itt akár a belső és külső jelentéstételi rendszerekre; koherens, adatokkal alátámasztott döntéshozatalra; hatékony működést támogató üzleti folyamatokra. Egy tőzsdeérett cégnek úgy kell működnie, mint a legprofibb automatizált gyártósornak. Úgy gondoljuk, ha a vezetők a változtatásokat meglépik, az számukra is fejlődést hozhat - és hogy végül nyilvános tőkepiacra viszik-e a céget, az már egy másik kérdés.Mindenkinek van, illetve lehet helye a piacon, aki betartja a szabályokat. Itthon egyelőre hasonló gyors növekedésre kevés jó példa található, de azt gondoljuk ilyen típusú cégek is meg tudják találni a megfelelő befektetői kört.A középvállalati platform az elsődleges forrásbevonás terepe. Célja, hogy a következő 3-5 év beruházásait, fejlesztéseit tudja finanszírozni a cég. A siker záloga, hogy a következő pontokat megfontolják az ide készülő vállalatok:Akkor vannak a legjobb esélyei, ha minél tudatosabban készül a piacra lépésre. Több száz olyan feltörekvő középvállalat van ma Magyarországon, akiknek reális cél a nagyvállalattá fejlődés, és a tőzsdeképesség.Sokszor felmerül a találkozók során, mi az, amit keresnek a befektetők, miről kell dönteni, vagy éppen miben kell fejlődni. Azt látjuk, néhány szereplő közülük már most is ezen elvek mentén működik, a lényeg ugyanakkor, hogy ezt koherensen be tudják mutatni a befektetői kör számára. Nem elég, ha én, mint vezető tudom, hogy jól csinálom a dolgokat. Ha konkrét felkészülési lépésekben gondolkodunk, a következő főbb mérföldköveket javasoljuk a vállalatok számára:A tőzsde csapata nem csak a termékfejlesztésen, hanem tanácsadói szolgáltatásokon keresztül is támogatja a vállalatok fejlődési folyamatát, és potenciális megjelenését a nyilvános tőkepiacokon. Az elvégzendő feladatok nagyságát nem csak a vállalat érettségi foka, hanem a megjelenés típusa is nagyban befolyásolja. Ennek megfelelően az értékesítés nélküli technikai tranzakciótól a zártkörű tranzakciót követő bevezetésen át a nyilvános IPO-ig meglehetősen eltérő a feladat nagysága. Természetesen az is befolyásolja, hogy végre akar-e hajtani valamilyen fokú kilépést, "exit"-et a tulajdonosi kör, vagy éppen mekkora tőkét szándékozik bevonni milyen befektetői körtől (intézményi, lakossági).A magas növekedési potenciál, a differenciált termék vagy szolgáltatás, az egyértelmű versenyelőny az adott iparágban, illetve egy különleges képesség egy meghatározott piaci igény kielégítésére - ezek mind-mind olyan vállalati értékvezérlők, amelyek birtokában egy KKV vonzó befektetési lehetőséget kínálhat.Szokás mondani, hogy elemzői munkaórákban szinte ugyanannyi ráfordítással lehet egy kis céget elemezni, mint egy blue chip vállalatot. Egy egyszerűbb vagy letisztultabb üzleti profillal rendelkező kis céget hamarabb lehet lemodellezni, mint egy szerteágazó iparágakban érdekelt konglomerátumot. Azonban a kis papírok esetében több időt és utánajárást igényelhet az adatgyűjtés, esetleg kevesebb elemzés és nyilvános anyag érhető el, ami pedig időigényesebbé teszi az elemzői munkát. Ebből következik, hogy egy intézményi befektető, erőforrásai optimális kihasználása érdekében, olyan papírokat vizsgál meg és elemez mélyrehatóbban, amelyekbe később - a saját alapjainak méretét figyelembe véve - be tud fektetni. Ezt egy példával szemléltetném. Tegyük fel, hogy a befektetési portfoliónkba 1 milliárd forint áramlott be, amelyet új papírba szeretnénk fektetni, ezzel tovább bővítve a befektetéseink körét. Ezt az összeget egyetlen blue chip vállalat részvényeibe fektethetnénk, vagy - amennyiben kis cégek közül választanánk -, lehet, hogy 10 kis vállalatba kellene invesztálni, a likviditási kritériumok betartása mellett. Ez utóbbi esetben az elemzési munka a sokszorosa volna, mintha a blue chip vállalatot választanánk. Nálunk, az Aegon Alapkezelőnél komoly elemzői csapat dolgozik, amelynek tagjai munkájukkal támogatják a portfoliómenedzserek döntéshozatalát. Fontosnak tartjuk a hazai tőkepiac fejlődését, támogatjuk a kis és közepes vállalatok tőzsdei bevezetését, így nyitottan állunk ezekhez a cégekhez is.A kis papírok esetében magasabb növekedést várunk el, vagy magasabb, de stabil osztalékfizetést. Ezt alátámasztják a részvénypiaci hozamokat vizsgáló kutatások empirikus eredményei, amelyek rávilágítottak a kis vállalati hatásra, azaz a kis papírokból álló portfoliók hosszútávon rendszerint felülteljesítik a nagy vállalatokból álló befektetéseket. Erre a többlethozamra kockázati felárként is lehet tekinteni.Ha a jó sztorihoz párosul a track record. Noha igaz az a felvetés is, hogy a múltbéli teljesítmény nem garancia a jövőt illetően. Az újonnan tőzsdére kerülő vállalatok esetében számít a múltbéli teljesítmény - az, hogy már bizonyított egy adott menedzsment csapat - nagyban segít elnyerni az intézményi befektetők bizalmát. Továbbá fontos, hogy az adott kibocsátó képes legyen kiaknázni a tőzsdei jelenlét előnyeit. Tehát olyan vállalatok esetében jelenthet többletértéket a nyilvános gazdasági forma, ahol esetleg a vevők, a szállítók vagy más partnerek körében komolyabbá vehetővé válik, s ez megnövekedett üzlethez vagy forgalomhoz segíti vállalatot. A tőzsdei jelenlétnek köszönhetően akár olcsóbban juthat hitelhez, vagy akár elősegíti és egyszerűbbé teszi egy jövőbeni tőkebevonást. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy milyen többletterhet jelent a tőzsdei bevezetés és jelenlét, mind költségekben, szervezésben és a vezetői kapacitás leterheltségben. A tőzsdére készülő vállalatoknak fontos ezeket a szempontokat előre mérlegelniük.