Holnap megtudjuk, felrobbant-e a Richter profitja

Mire érdemes figyelni:

Mit mond a menedzsment az Esmya értékesítésével és a készítmény kilátásaival kapcsolatban? Az Esmyával kapcsolatos hatalmas botrány után a menedzsment jelentős leírás után visszavágta az Esmya eladásait, a nagy kérdés az, hogyan látja a menedzsment a készítmény kilátásait.

Hogyan alakultak a társaság egyéb készítményeinek értékesítései? A holnapi gyorsjelentésben arra is választ kaphatunk majd, hogy a Vraylar és a Bemfola értékesítései milyen mértékben ellensúlyozhatták az Esmya visszaeső eladásait.

Mi lesz a Richter romániai nagykereskedelmi tevékenységével? Június végén felfüggesztették a társaság romániai nagykereskedelmi leányvállalatát, és a menedzsment szerint elképzelhető, hogy nem is indítják azt újra.

Devizahatások. A második negyedév folyamán a jelentős devizahatások, főleg a rubel és a dollár kedvezőtlen árfolyamváltozása jelentős hatást gyakorolhatott az árbevételre, ennek következtében fontos támpontot jelenthet majd, hogy a menedzsment milyen jövőbeli várakozásokat fogalmaz a devizaárfolyamok hatásaival összefüggésben.

Milyen lesz az eredmény?

Az elemzők várakozásainak mediánja alapján a vállalat összes árbevétele mellett a gyógyszergyártó bruttó fedezete is csökkenhetett 2018 második negyedévében. Az üzleti tevékenység eredményére vonatkozóan szintén visszaesést vetített előre az elemzői konszenzus, az adózott eredmény esetében azonban jelentős bővülésre számítanak az elemzők a bázisidőszakhoz képest.

Az elemzői várakozások átlaga alapján a Richter árbevétele a második negyedévben 3,4 százalékkal eshetett vissza, az elemzők azonban relatíve megosztottak, hiszen van olyan, aki több mint 5 százalékos visszaesésre számít, de olyan is, aki emelkedést jelez előre. Az egy évvel ezelőtti második negyedév egyébként brutálisan erős volt a Richternél, minden idők legmagasabb negyedéves árbevételét érte el a cég 114,1 milliárd forinttal, abban a negyedévben gyakorlatilag minden összejött, erős volt az európai, az észak- és dél-amerikai értékesítés is, hasítottak a társaság egyébként magas marzsú készítményei, tehát így érdemes nézni, mit ért el az idei második negyedévben a Richter. A második negyedév árbevétele esetében már megmutatkozhatnak az Esmya kiesésének negatív hatásai, azonban mindezt részben ellensúlyozhatta a Vraylar amerikai értékesítésének felfutása és Bemfola javuló eladásai is. A negyedév során a devizahatások is jelentősek voltak, részben emiatt csökkenhetett a Richter forintban kimutatott bevétele, főként a rubel és a dollár árfolyama változott kedvezőtlenül. Érdemes még megemlíteni, hogy a Richter romániai nagykereskedelmi tevékenységét június végén felfüggesztették, ez még csak mérsékelten érinthette a második negyedév eredményét, a következő negyedévekben azonban komoly hatást jelenthet.

A bruttó fedezeti hányad a várakozások mediánja alapján 57,5 százalék lehetett 2018. második negyedévben, ami nem jelent érdemi elmozdulást a bázisidőszakkal összehasonlítva. Itt is relatíve megosztottak az elemzők, hiszen van olyan, aki azt mondja, hogy a magasabb marzsú készítmények arányának növekedése miatt bővülhetett a fedezet, a többség viszont a marzsok szűkülését jelezte előre.

Az adózott eredményre vonatkozó elemzői várakozások mediánja 18,5 milliárd forint, ami több mint kétszerese a bázisidőszak értékének. Az elemzői várakozások megosztottak a Richter második negyedéves eredményére vonatkozóan, a konszenzusunkban szereplő legalacsonyabb várakozás 16,1 milliárd, míg a legmagasabb 26 milliárd forint. Amennyiben az elemzői várakozások mediánja teljesülne, az tizenöt hónapos csúcsot jelentene az adózott eredményben, azonban, ha a 26 milliárd forintos árbevétel várakozás teljesülne, az nyolc éve nem látott rekord profitot jelentene a Richter esetében. Az adózott eredményben várt jelentős növekedés mögött a társaság számára kedvező devizahatások állhattak, miután a mérlegben szereplő tételek átértékelése jelentősen megnövelhette az eredményt a második negyedév folyamán.