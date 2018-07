Honnan tudták előre, hogy a franciák nyerik a vb-t?

Goldman Sachs: Brazília

Danske Bank: Brazília

UBS: Németország

Commerzbank: Németország

Nomura: Franciaország

Június elején, még a foci vb előtt írtunk egy cikket arról, hogy kit tartanak esélyesnek a végső győzelemre a nagy elemzőházak az idei világbajnokságon . A Goldman Sachs, a UBS vagy a Nomura ugyanis már évek óta előrejelzést ad arról, hogy az elemzőik mit gondolnak az esélyekről, sokszor egészen összetett modelleket építenek a vb-re. Az oroszországi foci vb-re az alábbi győztes országokat hozták ki az elemzőcégek:Utólag visszanézve a nagy cégek többsége alaposan mellélőtt, a legendásan rossz tippelő Goldman Sachs és a Danske Bank azt a Brazíliát hozta ki végső győztesnek, amelyik még a negyeddöntőben kapott ki 2:1-re Belgiumtól, a UBS és a Commerzbank a szégyenszemre már a csoportkörben elvérzett 2014-es világbajnokot, Németországot várta győztesnek, a listánkra felkerült elemzőházak közül egyedül a Nomura találta el a 2018-as világbajnokot.De így utólag nem az az érdekes, hogy az elemzőcégek mit mondanak, mivel az elmúlt nagy tornákra adott előrejelzéseik alapján teljesen esetleges, hogy betalálnak-e vagy sem. Hanem az, hogy mit mond az EA Sports. A videójáték-készítő eredetileg azért került fel a júniusi listánkra, mert egészen jó a track recordjuk: a 2010-es és a 2014-es vb-győztest is eltalálták.És hogy fokozzuk az izgalmakat, az EA Sports azt is helyesen jelezte előre, hogy az elődöntőktől a világbajnokság Európa-bajnoksággá alakul, és az első négy csapat mindegyike európai lesz.A videojátékgyártó egyszerűen azt csinálta, hogy a FIFA 18-as játékán lefuttatta a világbajnokságot, mind a 64 mérkőzést, vagyis a csoportköröket és azt követően az egyenes kieséses szakasz meccseit is, így alakult ki a végső sorrend.Persze az EA Sports sem tévedhetetlen, a németeket ugyanis egészen a döntőig elvitték, azt az ágat elég rosszul kezelte a játék, a későbbi döntős horvátokat pedig a spanyolok verték a negyeddöntőben, mentségükre legyen mondva, hogy mindkét esemény, vagyis hogy a németek kiesnek a csoportkörben, vagy hogy a horvát csapat a döntőig menetel, igencsak kis valószínűségű esemény.A másik ág viszont szinte hibátlanra sikerült, a francia-uruguayi és a brazil-belga negyeddöntő is létrejött Oroszországban, ráadásul a franciák 2:0-s győzelmét is telibe találta az EA Sports. Utána következett a Franciaország-Belgium elődöntő, ahol a játékban 2:1, a valóságban pedig 1:0 lett a végeredmény, de a kimenetelt itt is tökéletesen eltalálták. Az első négybe a játékkészítő szimulációjában és a valóságban is csak európai csapatok kerültek be, az EA Sportsnál Franciaország, Belgium, Németország és Spanyolország, az orosz vb-n a valóságban Franciaország, Belgium, Horvátország és Anglia. A cég azt jelezte előre, hogy a döntőben 1:1-es rendes játékidő után a hosszabbításban már nem születik több gól, és végül tizenegyesekkel 4:3-ra nyernek a franciák.

Forrás: EA Sports

a világbajnokságon a legtöbb gólt lövő játékosnak járó aranycipőt náluk megosztva a francia Antoine Griezmann és a spanyol Isco kapta, a valóságban azonban Harry Kane

a legjobb játékosnak járó aranylabdát náluk Antoine Griezmann kapta, az orosz vb-n azonban Luka Modricnak járt a díj

a legjobb kapusnak járó aranykesztyűt a játékban a spanyol David De Gea vitte el, a valóságban azonban a belga Thibaut Courtois

a legjobb fiatal játékos pedig az EA Sportsnál a brazil Gabriel Jesus volt, az orosz vb-n a valóságban a francia Kylian Mbappé kapott díjat.

Az EA Sports alapos munkát végzett, még a különdíjasokat is előre jelezték, de egyet sem találtak el: