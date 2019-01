Idegen érdeket sejt a Zsil-völgyi bányászsztrájk mögött a román kormányfő

A szociáldemokrata politikus a csütörtöki kormányülésen bejelentette, hogy Zsilvásárhelyre (Targu Jiu) küldte a kormány vizsgálóbizottságát és Anton Anton energiaügyi minisztert, hogy mielőbb találjanak megoldást az ország energiaellátását veszélyeztető helyzetre. Tudni akarom, hogy van-e összefüggés e között a fennakadás és egyesek azon érdeke között, hogy a románok számlájára spekuláljanak - fogalmazott.A Zsil-völgyi lignitbányákat és 11 hőerőművet magában foglaló, 2012-ben létrehozott Olténiai Energetikai Komplexumnak több mint 13 ezer alkalmazottja van. A bérek emelését és munkakörülményeik javítását követelő bányászok pénteken szüntették be a munkát három fejtésnél, de a sztrájkhullám a hét elején átterjedt a többi szénbányára is. A szakszervezetek 45 százalékos béremelést követelnek, míg a vállalat vezetése 13 százalékot ajánlott. Az energetikai komplexumnak egy-két napra elegendő fűtőanyag-tartaléka maradt csak, csütörtökön reggel pedig le kellett már állítania az egyik hőerőművet.Bár konkrétan nem nevezte meg, a román kormányfő szavai részben akár Magyarországra is utalhatnak, hiszen míg korábban többnyire inkább Magyarország szempontjából volt pozitív az importszaldó, jelenleg a románok szorulnak a magyar áram importjára. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legutóbbi elérhető adatai szerint tavaly novemberben a havi átlagos importszaldó 125 MW volt magyar szempontból, addig a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító folyamatosan frissülő adatai szerint csütörtök délután mintegy 500 MW teljesítmény áramlik Magyarországról Románia felé. A román energiapolitikába pedig a legmagasabb szinten is előszeretettel kevernek magyarellenes szólamokat, ahogyan ez a fekete-tengeri gázkészlet kitermelésével vagy a bolgár-román-magyar-osztrák gázvezetékkel kapcsolatos vitában is történt a közelmúltban.A jobbközép román ellenzék ugyanakkor éppen a bukaresti kormány december végén hozott adóügyi rendeletét teszi felelőssé a kialakult helyzetért. A Dancila-kabinet december 21-én hozott - az úgynevezett "kapzsisági illetéket" is kivető - sürgősségi rendeletében az üzleti forgalom 2 százalékának megfelelő adót vetett ki az energetikai, és a forgalom 3 százalékának megfelelő adót a távközlési cégekre. Ez azonban az ellenzék szerint nemcsak a kormány által célba vett, és adókerüléssel vádolt multikat, hanem a román állami energiavállalatokat is sújtja, megfosztva őket a beruházások és béremelések lehetőségétől. Ludovic Orban, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke "az ország energetikai biztonságát veszélyeztető" adóügyi rendelet visszavonására szólította fel a kormányt, azt állítva, hogy az energetikai szektorra kivetett többletadó nélkül a Zsil-völgyi bányászoknak húszszázalékos béremelést tudna adni az Olténiai Energetikai Komplexum.