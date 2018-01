Idén többet utazhatunk repülővel

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) legfrissebb felmérése szerint a megkérdezett légitársasági pénzügyi vezetők 75 százaléka (a 2017 év elejéhez képest kétszer annyi) számolt be javuló pénzügyi adatokról 2017 utolsó negyedévében.Az idei pozitív várakozást a kereslet folyamatos emelkedésével indokolták a személy- és áruforgalom területén., ugyanakkor 34 százalékuk a költségszint emelkedését is prognosztizálta a kerozinárak emelkedése miatt.Az áruszállítási üzletágban érdekelt cégek vagy részlegek vezetőinek 63 százaléka nyilatkozott úgy a IATA-nak, hogy 2017-ben nőtt a kereslet a szolgáltatás iránt, és ugyanennyien várnak további bővülést 2018-ra.Az egységköltségek emelkedéséről 38 százalékuk számolt be, 41 százalékuk pedig változatlan költségszintet mért 2017 utolsó negyedévében. Erre az évre mindössze a megkérdezettek 22 százaléka vár költségcsökkenést, főleg a hatékonyságjavító programoknak köszönhetően. A válaszadók 34 százaléka szerint az egységköltségek nőnek ebben az évben.