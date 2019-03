Igazi hurráoptimizmus van a tőzsdéken - Borítékolható az emelkedés

Mi történt csütörtökön a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

Csütörtökön a Brexittel és a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos hírek Európában alig mozgatták meg a befektetők fantáziáját, új impulzusok hiányában pedig csupán viszonylag szerény mértékű elmozdulásokat láthattunk Nyugat-Európában és a magyar tőzsdén. A tengerentúlon viszont a délelőtti gyengülés szolid emelkedésbe váltott, ami ki is tartott zárásig.Tegnap kiderült, hogy Kína a korábbiaknál gálánsabb javaslatokat tett több olyan témában, amelyek kiemelt szerepet játszanak az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokban. A beszámolók szerint ennek köszönhetően sikerült minden vitás kérdésben előrelépést elérni. A hírnek nagyon örülnek a befektetők Ázsiában, az erősödést a kínai börzék vezetik, a Shanghai Composite értéke több mint 3 százalékot erősödött. A japán Nikkei 225 értéke 0,8 százalékot, míg a dél-koreai Kospi értéke 0,6 százalékot erősödött.Mindezek együttes hatására az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek kivétel nélkül erősödéseket vetítenek előre, így szinte borítékolható az emelkedés a magyar tőzsdén is a kereskedés első szakaszában.Csütörtökön vitára és szavazásra engedte a londoni alsóház elnöke a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó, eddig kétszer nagy többséggel elvetett, a kormány által azonban csütörtökön harmadszor is beterjesztett megállapodást. Amennyiben pénteken ismét elbukik a kilépési megállapodás - amire jelentős esély mutatkozik -, akkor a végső döntési pont jövő héten lesz a Brexit kérdésében, amikor tényleg színt kell vallania a brit alsóháznak, hogy megállapodással, vagy anélkül akar kilépni és ha megállapodással akar kilépni, akkor milyen hosszabb távú kapcsolatot akar az EU-val.Emellett az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások fejleményeire is kiemelten figyelnek majd a befektetők.Pénteken közli a KSH a keresetek januári adatait, idehaza más lényeges makrogazdasági adat nem kerül majd publikálásra. Németországban viszont közzéteszik a kiskereskedelem februári, valamint a munkanélküliség márciusi adatait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?