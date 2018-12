Igazi hurráoptimizmus van Amerikában

Az amerikai befektetők egyértelműen kedvezően fogadták, hogy Donald Trump amerikai elnök a Reutersnek adott interjújában kijelentette, kész beavatkozni a Huawei korábban letartóztatott pénzügyi igazgatójának ügyébe, amennyiben az segítené az USA és Kína közötti kereskedelmi megállapodás tető alá hozását.Emellett a Wall Street Journal ma arról számolt be, hogy Kína változtatna a Trump-adminisztráció által protekcionistának bélyegezett gazdaságpolitikáján, és Kína a jövőben nagyobb teret engedhet majd a külföldi társaságok számára.Az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos kedvező hírek hatására az amerikai tőzsdék érdemben erősödnek szerdán. A Nasdaq 2,5 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 értéke 1,8 százalékkal került feljebb, míg a Dow 400 pontos plusz mellett közel 1,7 százalékot emelkedett.

Emelkedik az olajár is szerdán, az erősödést a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő országok előző héten bejelentett, összességében napi 1,2 millió hordós kitermelés-csökkentési intézkedése mellett az Amerikai Ásványolaj Intézet (API) várakozásokat meghaladó olajkészlet adata is támogathatja. Az árfolyam emelkedéséhez mindemellett a líbiai kínálat visszaesése is hozzájárulhatott, miután a hétvégén bejelentették, hogy fegyveresek foglalták el a legnagyobb líbiai olajmezőt. Mindezek együttes hatására a WTI árfolyam 0,3 százalékot, míg a Brent árfolyama 0,6 százalékot emelkedett.