A végére elfogyott a részvénypiacok lendülete 2018.12.12 22:30

A vezető amerikai tőzsdék kezdeti lendülete jelentősen alábbhagyott a szerdai kereskedés második felében, így végül az S&P 500 értéke 0,5 százalékot, a Dow Jones értéke 0,6 százalékot, míg a Nasdaq értéke közel 1 százalékot erősödött.

Az olajpiacon is látványos fordulat következett be, amelyben az is szerepet játszhatott, hogy az Amerikai Ásványolaj Intézet (API) a várakozásokat meghaladó olajkészletről számolt be. A WTI árfolyama közel 1,5 százalékos, míg a Brent árfolyama 0,6 százalékos eséssel zárta a napot.