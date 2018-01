Így trükköznek a milliárdosok, hogy a családban maradjon a vagyon

Ahol igazán magas az örökösödési adó Dél-Koreában az örökösödési adó 50 százalék, a második legmagasabb az OECD-országok között, rögtön Japán után, ahol a 65 százalékot elérheti, ha a legnagyobb részvényesről van szó. Ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül átadni valahogy a részesedést a következő generációnak, akkor nem csak azt kockáztatják, hogy a vagyon nagy részét elvesztik, de a cég irányítása is kikerülhet a kezükből, amit a család hosszú évek, évtizedek munkája során épített fel. Mert ha nincs más mód, akkor az örökösöknek el kell adniuk részesedésüket, hogy be tudják fizetni az adót.

Így mentik meg a családi cégeket

A hatóságoknak nem tetszik

A kávés cég így csinálja

A Samsung története a börtönben végződött

A 95 éves dél-koreai milliárdos, Kim Jae-myeong családja például a jövőben szembekerülhet ezzel a problémával. Kim, aki ma már csak az élelmiszeripari konglomerátum tiszteletbeli elnöke, miután két évtizeddel ezelőtt lemondott a menedzsmentben betöltött pozíciójáról, aktív évei alatt mintegy 2 milliárd dolláros vagyont épített fel.És Kim esete nem is egy különleges történet Dél-Koreában, ahol egy jellemző üzleti modell, hogy a családok által irányított nagy ipari cégek globálisan is jelentős szereplőkké növik ki magukat. Csak hogy a legnagyobbakat említsük, ilyen például a Samsung, vagy a Hyundai. De nem könnyű elérni, hogy évtizedeken keresztül családi irányítás alatt maradjon a cég ilyen feltételek mellett.Dél-Korea vagyonos dinasztiái bonyolult módszereket fejlesztettek ki arra, hogy a pénzt és a hatalmat átörökítsék. Például holdingcégeket hoztak létre, ahol a leányvállalatokat családtagok irányítják. Jellemző a leányvállalatok közötti üzletkötés, sőt, van, hogy a nagy megrendeléseket a holdingcég helyett a leányvállalatokhoz irányítják inkább.Azok a vállalatok, ahol az örökösök szignifikáns részesedésekkel rendelkeznek, a cégek közötti tranzakciókkal tudják növelni a bevételeiket, és az ily módon keletkező vagyon nem adóköteles - magyarázta egy tanácsadó cég.A top 3 cég ebben a tekintetben a Samsung, Lee Kun-hee családjával, a Chung Mong-koo által vezetett Hyundai és az SK Corp, Chey Tae-won családjával az élen.Ez a családok által irányított nagyvállalati forma sokat vesztett népszerűségéből mostanában a korrupciós és vesztegetési botrányok sorozata után és a kormányzatok figyelmét is felkeltette, akik igyekeznek a kiskapukat bezárni és természetesen minál több adót behajtani. Ez pedig hatalmas vagyonokat mozgathat meg a közeljövőben, ahogy a családok harcolni kezdenek a vagyon megtartásáért.A versenyhatóság megpróbálja megfékezni a cégcsoporton belüli üzletkötéseket, de csak azokra a cégekre vonatkozik a szabályozás, amelyek 5 ezer milliárd won feletti mérlegfőösszeggel rendelkeznek és ahol a tulajdonos családtagjainak részesedése meghaladja a 30 százalékot. Ezt úgy próbálják kijátszani a vállalatok, hogy 29,9 százalékban maximálják a tulajdoni részesedéseket.A Hyundai ezt például úgy oldotta meg, hogy Chung két gyermeke 2015-ben, amikor a szabályozás életbe lépett, 29,9 százalékra csökkentette részesedését a cégcsoport tőzsdén jegyzett hirdetési ügynökségében, az Innocean Worldwide-ban. Amellyel aktívan üzletelt a csoportba tartozó többi cég, a vállalat bevételei között a többi Hyundai-leánytól származó bevételek 79,9 százalékot adtak 2016-ban. A logisztikai cégben, a Hyundai Glovisban pedig szintén van egy 9 százalékos részesedése Chungnak és gyermekeinek.A kávéiról ismert Dongsuh első termékeit 1976-ban dobta piacra, most Dél-Korea instant kávéfogyasztásának 85 százalékát adja és éves szinten 1,5 ezer milliárd won bevételt termel. Kim Jae-myeong két gyermeke irányítja a céget, a család a Dongsuh Cos. nevű cégben rendelkezik 66,1 százalékos részesedéssel, melynek legnagyobb leánycége a Dongsuh Foods. Azon dolgoznak épp, hogy az irányítást átadják a milliárdos unokáinak. Az osztogatás 2006-ban kezdődött, amikor a két gyerek 38,3 százalékos részesedést szerzett, Kim legidősebb unokája pedig 11,2 százalékos tulajdonrésszel a harmadik legnagyobb tulajdonos lett.A tulajdonosi struktúra akkor szúrt szemet a hatóságoknak, amikor az egyik Dongsuh-cég a másiktól szerezte éves bevételeinek 93,5(!) százalékát. Az osztalékfizetési ráta 88,9 százalék volt 2013-ban, amikor az unokák több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkeztek benne. Azóta a részesedésüket a holdingcéghez transzferálták.A rokonok által tulajdonolt vállalatokból befolyó pénz kulcsszerepet játszik abban, hogy bebetonozzák a család hatalmát, hiszen a leszármazottak arra tudják használni, hogy részesedéseket vásároljanak a családi vállalat többi üzletágában.Az állami hatóságok így lecsúsznak a sztoriról, hiába ígérgetik, hogy minden cégméretnél vizsgálni fogják a belső tranzakciókat. A 2 ezer milliárd won mérlegfőösszeggel rendelkező Dongsuh esetén például még nem lépett. De még ha el is vágják a leányvállalatok közötti transzfer lehetőségét, még van pár módszer az öröklési adó megkerülésére. Az egyik, ha például jótékonysági alapokhoz kerülnek a családi részesedések.Az is egy módszer lehet a hatalom továbbörökítésére, ha egyesítenek leányvállalatokat, mint a Samsung C&T és a Cheil Industries fúziója volt 2015-ben, amivel Jay Y. Lee be tudta biztosítani pozícióját a konglomerátum élén és el tudta kerülni az adófizetést. A hatóságoknak fel is keltette a figyelmét a fúzió, végül vesztegetés miatt öt éves börtönre ítélték a vezetőt.