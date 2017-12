Ilyen trónfosztást rég látott a világ: már nem Bill Gates a világ leggazdagabb embere

TOP10 sztori Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Jeff Bezos a világ ura

Amikor a világ leggazdagabb emberéről beszélünk, valószínűleg sokaknak Bill Gates neve ugrik be. Ez nem is csoda, hiszen négy éven keresztül szinte folyamatosan az övé volt a cím. De idén egy másik milliárdos búcsúztatja az évet a leggazdagabbként.A Forbes 1987 óta készíti el a világ leggazdagabbjainak listáját minden évben. Azóta Bezos a hetedik ember, aki Bill Gates, Warren Buffett és a többiek mellett elmondhatja magáról, hogy volt olyan pillanat, amikor a világ leggazdagabb embere volt.Jeff Bezos először 1998-ban jelent meg a Forbes 400-as listáján, az Amazon tőzsdére lépését követő évben. Akkor 1,6 milliárd dolláros vagyona volt. Idén márciusban, amikor a Forbes közzétette 2017-es listáját, a harmadik helyet szerezte meg, 72,8 milliárd dolláros vagyonával. Most a Bloomberg számításai szerint 99,4 milliárd dollárra rúg az Amazon alapítójának vagyona, vagyis csak idén 34 milliárd dollárral gazdagodott. Bill Gates vagyona "csak" 9 milliárd dollárral gyarapodott idén, így 91 milliárd dollárja a második helyre elegendő.

2017. július 27-e volt az a nap, amikor Jeff Bezos először a világ leggazdagabb embere lett.

Jeff Bezos útja a milliárdokig Jeff Bezos 1964. január 12-én született Új-Mexikó államban, Albuquerque városában, Jeffrey Preston Jorgensen néven. Szülei Jacklyn és Ted Jorgensen.



Édesanyja még tinédzser volt a születésekor és a házasságuk mindössze egy évig tartott. Édesanyja második házassága már jobban sikerült. Amikor Jeff négy éves volt, Jacklyn hozzáment a kubai származású Miguel Bezoshoz, aki 15 éves korában egyedül költözött az Egyesült Államokba. Bezos örökbefogadta és a nevére vette a gyermeket.



Anyai ágon telepesek voltak Jeff Bezos ősei, akiktől egy 101 négyzetkilométeres területet örökölt Texasban, ezzel pedig 2015-ben Texas egyik legnagyobb földbirtokosának számított. Nagyapja az amerikai atomenergia bizottság regionális igazgatója volt, de korán nyugdíjba ment, hogy a földbirtokon dolgozhasson. Bezos gyerekként sokszor töltötte ott a nyarait és segédkezett a munkákban.



Már gyerekkorában megmutatkoztak mérnöki képességei, még csak egy totyogó kisgyerek volt, amikor egy csavarhúzóval szétszerelte a saját kiságyát. Később is nyilvánvalóvá vált tudományos ás technológiai érdeklődése, egyszer például egy elektromos riasztót szerelt fel, hogy távol tartsa a szobájától a testvéreit.



A család először Houstonba, majd Floridába költözött, ahol Jeff Bezos már középiskolás korában elkezdett a floridai egyetem egyik tudományos képzési programjára járni. A Princeton Egyetemen végzett mint informatikus-mérnök. Pályakezdőként a Wall Streeten kezdett dolgozni informatikusként, majd a Fitel nevű kereskedelmi cég hálózatának kiépítését végezte.



Az Amazont 1994-ben alapította. Az üzleti tervet akkor dolgozta ki, amikor New Yorkból Seattle városába vezetett. Tipikus garázscégként indult, a saját garázsából indította el, miután otthagyta jól fizető New York-i állását egy hedge fundnál. És innen indult az internetes kereskedelem úttörő cégének története.



Nem kérdés, hogy az Amazon Jeff Bezos vagyonának elsődleges forrása, de sokat keresett a Google-ön is. A Google egyik első befektetői között volt, még 1998-ban tett 250 ezer dollárt az internetes keresőbe. Ezért végül 3,3 millió darab részvényt kapott, ami most több mint 3 milliárd dollárt ér. Kockázati tőkés vállalata, a Bezos Expeditions olyan cégekben rendelkezik részesedéssel, mint az Airbnb, a Twitter, vagy az Uber.



Bezos szenvedélyesen rajong az űrkutatásért is. Egyetemi évei alatt például a Princeton "Diákok az űrkutatásért" szervezetének elnöke volt. 2000-ben megalapította a Blue Origin startupot, aminek célja nem merül ki abban, hogy embereket utaztassanak az űrben, de űrhoteleket, parkokat, kolóniákat és 2-3 millió fős kisvárosokat képzelnek el. A Blue Originről sokáig nem is lehetett tudni, 2006-ban derült fény a létezésére, amikor Texasban vásároltak egy nagyobb területet teszteléshez és kilövéshez. Terveit annyira komolyan veszi Jeff Bezos, hogy tavaly mintegy 1 milliárd dollár értékben adott el Amazon-részvényeket, hogy finanszírozhassa űrtechnikai vállalatát.

Pünkösdi királyság volt ez akkor, egy negyedéves gyorsjelentést követően szárnyalt az Amazon részvényeinek árfolyama, ami a 17 százalékos részesedéssel rendelkező tulajdonost-alapítót is gazdagította. Néhány nap múlva azonban Bill Gates visszaszerezte az első helyet. Október végén tudta Jeff Bezos megszilárdítani pozícióját, azóta a világ leggazdagabb embere.A trónfosztáshoz az is hozzájárult, hogy Bill Gates vagyonának jelentős részét eladományozta: élete során mintegy 35 milliárd dollárt fordított jótékony célokra, főként a Bill & Melinda Gates Alapítványon keresztül. Ha ezt nem tette volna meg, valószínűleg Jeff Bezos a közelében sem lenne egyelőre.

Mi történik az Amazonnál?

A techcégeké a világ

Sokat elmond a világban zajló folyamatokról, hogy jelenleg a világ öt legnagyobb vállalata (piaci kapitalizáció alapján) technológiai cég: az Apple, az Alphabet, a Microsoft, az Amazon és a kínai Tencent az.

Az 1994-ben alapított cég annak idején online könyvesboltként kezdte működését, mostanra a világ egyik legnagyobb internetes kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, médiacég és a cloud-szolgáltatások úttörője is egyben. Idén egy meglepő felvásárlást is bejelentett a társaság: megveszi a Whole Foods kiskereskedelmi céget és a piaci pletykák szerint jövőre bankot is vehet, de állítólag gyógyszergyártókkal is tárgyal. Mindenhol jelen akar lenni és általában ahová beteszi a lábát, ott tarol is.Az Amazon profitot alig termel - főleg a terjeszkedés, a raktárépítések, a streaming videós szolgáltatáshoz a médiatartalmak vásárlása viszi el a pénzt -, de úgy tűnik, hogy a befektetők bíznak a cégben (és a vezérben). Viszont a növekedés hatalmas a cégnél.Két cég, két eltérő életszakasz. Az Amazon az innováció megtestesítője, míg a Microsoft egy érett cég, egy igazi fejőstehén, stabil készpénztermeléssel, osztalékfizetéssel és saját részvény vásárlásokkal. A két vállalat közül egyelőre a Microsoft a nagyobb, 660 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, az Amazon ettől mintegy 100 milliárd dollárral elmarad.Nem csak az Amazonnak, de az egész technológia-szektor jó éve volt idén. Az úgynevezett FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google - Alphabet) szárnyaltak, egyrészt az általánosan jó részvénypiaci hangulatnak köszönhetően, másrészt az amerikai adóreform is fűtötte az optimizmust. A társasági adó csökkentésének ugyanis a technológiai papírok a nagy nyertesei.

