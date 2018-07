Íme 10 nem hétköznapi állás, amivel sok pénzt lehet keresni

Mobilvécé, tetthelyek, vadvilág

1. Mobilvécé-szállító

Oké, nem álmaink munkája, hogy mobilvécéket szállítsunk ide-oda, de akinek ez nem jelent gondot, ahogyan az sem, hogy a nem éppen könnyű vécéket ide-oda mozgassa, elég sok pénzt kereshet vele. A Honey Bucket adatai szerint az USA-ban ezzel a melóval óránként 17-20 dollárt is lehet keresni.

2. Óceánjárókon szórakoztató személyzet

Ehhez a munkához nem árt, ha valakinek van színészi tehetsége, esetleg színészi tapasztalata, és nincs olyan rossz hangja sem. A Glassdoor adatai szerint egy óceánjárón egy énekes például 4-5 ezer dollárt tud megkeresni havonta. Nem olyan rossz, ráadásul még a világot is körbeutazza. Ingyen.

3. Tetthelytakarító

Talán eddig ez a legszokatlanabb munkakör, de hát ezt is meg kell csinálnia valakinek. A munka inkább azoknak való, akik bírják az ilyesmit, hiszen az ilyen takarítók dolga, hogy speciális felszerelésekkel eltakarítsák a tetthelyeken és baleseti helyszíneket maradt törmelékeket és egyéb foltokat. Általában ehhez a munkakörhöz speciális betanítás is jár, aki pedig elvállalja, évente akár több mint 74 ezer dollárt is zsebre rakhat (ez már egy magasabb fizetési kategória ebben a munkakörben).

4. Balzsamozó

A munka részleteibe most inkább nem menjünk bele, de azért az fontos, hogy balzsamozást csak képzett szakemberek csinálnak, tehát azért van egy meglehetősen erős előfeltétele a munka betöltésének, nem beszélve arról, hogy az elhunytak gyakori látványával is meg kell birkózni. Bár nehéz és kihívásokkal teli munka, igen jól lehet vele keresni, a medián éves fizetés több mint 42 ezer dollár, a legjobban kereső 10% pedig ebben a munkakörben több mint 63 ezret is hazavihet.

5. Vadvilág-felügyelő

Meglehetősen szerteágazó munkája van egy ilyen felügyelőnek, aki amellett, hogy rendszeresen ellenőrzi egy bizonyos területen a madarak és más állatok számát és környezetét, azokat a károkat is fel kell mérnie, amit ezek az állatok okoztak. A Salary Expert adatai szerint egy ilyen állás 47-82 ezer dollárt fizet egy évben.