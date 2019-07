Íme a világ 10 legjobban kereső celebje

6.-10.

10. Canelo Alvarez

A 28 éves boxoló 94 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban, többek között a DAZN streaming szolgáltatóval kötött szerződésnek köszönhetően. Két meccsével összesen 50 millió dollárt tett zsebre és a jövőben meccsenként 35 millió dollár ütheti a markát, amivel a világ valaha volt legjobban fizetett boxolója az egy nézőre jutó összeg alapján.

Forrás: Al Bello/Getty Images

9. Dr. Phil McGraw

Az amerikaiak kedvenc televíziós pszichológusa 95 millió dollárt vitt haza az elmúlt egy évben, talk-showja az egyik legnépszerűbb műsor a műfajában az amerikai csatornákon. Kap egy alapdíjat, mellette pedig részesedést a hirdetésekből és a termékelhelyezések után is van bevétele. Bár nem praktizál, nem csak a televíziós műsorában segít, hanem részt vett egy Doctors on Demand elnevezésű alkalmazás elindításában is.

Forrás:Slaven Vlasic/Getty Images

8. The Eagles

100 millió dollárt keresett egy év alatt a zenekar, amelynek jelenleg 5 tagja van: Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill és Deacon Frey. A jelenlegi turnéjukon fellépésenként 3,5 millió dollárt hoznak a konyhára.

Forrás:Simone Joyner/Getty Images

7. Neymar

A 27 éves brazil focista 105 millió dollárt vitt haza. Jelenleg egy 5 éves szerződése van a Paris Saint-Germain klubbal, ami 2022 júniusában jár le. A világ legdrágább átigazolása volt, amikor a Barcelonából a PSG-hez távozott. A közösségi médiában a második legnépszerűbb sportoló 200 millió követővel a Facebookon, Instagrammon és Twitteren. 2016-ban bűnösnek találták adóelkerülésben, aminek következtében egy 1,2 millió dolláros büntetést kellett fizetnie.

Forrás: Buda Mendes/Getty Images

6. Christiano Ronaldo

A portugál labdarúgó a Real Madridnál töltött 9 év után 2018-ban a Juventushoz igazolt, ahol évente 64 millió dolláros fizetést kap a négyéves szerződése szerint. Az elmúlt egy évben 109 millió dollárt keresett. Az adóhatóságokkal neki is meggyűlt a baja, adóelkerülés miatt 21 millió dolláros bírságot kapott a 2010-2014 közötti időszakra.

Forrás:VI Images via Getty Images