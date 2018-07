Indul a hét a tőzsdén - Merre tovább?

OTP

A héten a 10 000 forintos szintet kerülgette az OTP árfolyama, és a pénteki jelentős, közel 2 százalékos emelkedésnek köszönhetően sikerült is a lélektanilag fontos szint felett zárnia: 10 150 forinton fejezte be a hetet a bankpapír. Ezzel további tér nyílhat meg az emelkedés előtt, a következő fontos ellenállás a 10 450 forint lehet.

Mol

A Mol részvényei továbbra is egy ereszkedő trendcsatornában járnak. Felfelé a 2780 forint körüli ellenállás leküzdése után nyílhatna meg az emelkedés lehetősége, lefelé pedig a csatorna alsó trendvonalának letörése hozhat változást a 2500 forintos szint környékén.

Magyar Telekom

Az elmúlt hét második felének emelkedése kifulladt, a Magyar Telekom pedig ismét lefelé csorog, az árfolyam újra a csökkenő csatorna alsó trendvonala alá került a héten. A pénteki kerskedést a 403 forintos szinten zárta, lefelé a következő fontos szintet a 400 forintos támasz jelenti, emelkedés esetén pedig a 418 forintos ellenállás lehet a következő fontos szint, amit figyelniük kell a befektetőknek.

Richter

A június második felében látott lejtmenet után a Richter letörte az 5100 forint közelében található támaszt, ami a részvény számára kiemelkedően fontos szint volt, mivel az árfolyam 2016-ban, és idén márciusban is idáig szúrt le. Bár a gyógyszergyártó papírjai az elmúlt hetekben ismét az 5100-as szint felett jártak, a papírnak nem sikerült felette tartósan megkapaszkodnia.Az elmúlt hetekben azonban ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást, és a gyógyszergyártó részvényei egészen a 4800 forint közelében található kulcsfontosságú támaszig estek, a Richter 2015 eleji mélypontjáról a tavaly júniusi csúcsára húzott Fibonacci kiterjesztéséből a 61,8 százalékos is pontosan ezt a szintet jelöli ki. A 4800-as támaszra kiemelten figyelmet szentelnek a befektetők, miután 2015-ben kétszer is ellenállást jelentett a Richter számára, majd a szint áttörése után 2015 októberében és 2016 februárjában a 4800-as szint fontos támaszként funkcionált.Lefelé a következő meghatározó támaszzónát a 4200-4050 forint által közrefogott tartomány jelenti majd a későbbiekben, és ebbe a tartományba esik a 76,4 százalékos Fibonacci kiterjesztés is.