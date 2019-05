Indul a szezon: tényleg milliós fizetést kapnak a szakácsok a Balatonnál?

A bérrobbanásról és a munkaerőhiányról is szó lesz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Balaton térsége Budapest után Magyarország második legjelentősebb turisztikai területe, vendégforgalmi jellemzőit erős szezonalitás jellemzi. A szállodák éves forgalmuk nagyjából 40-45 százalékát a nyári hónapokban, a csúcsidőszakban realizálják, és akkor is inkább a hétvégékre koncentrálódik a forgalom

Évek óta rekordokat dönt a turizmus teljesítménye Magyarországon, a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a 2018-as minden idők legjobb éve volt. A KSH adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyek az előző évhez képest 5,2%-kal több, összesen 12,5 millió vendéget regisztráltak, a vendégéjszakák száma 2017-hez képest pedig több mint egy millióval nőtt, így csaknem elérte a 31 milliót.A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének decemberben publikált Trend Riportja pedig arról számol be , hogy a 2018. évi rekord eredmények főleg az erős belföldi keresletnek köszönhetőek, a magyar vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma országos szinten 4,3 %-kal nőtt 2017-hez képest.A balatoni régió továbbra is nagyon népszerű: 2018-ban az ezen a területen működő szállodák összes árbevétele 10,1 %-kal múlta felül az előző évit. A belföldi vendégéjszakák száma (2707 ezer) 1,6%-kal haladta meg az előző évit, a szállodák átlagos kihasználtsága pedig éves szinten 55,2% volt.- mondta a Portfolio-nak, a(MSZÉSZ). A Balaton-parti szállodák egy része télen zárva is tart és csak szezonálisan működik. Ez alól kivételt képeznek a térségben - például Hévízen vagy Zalakaroson - működő termál, gyógy hotelek, melyek egész évben üzemelnek.

Ma már a szállodák nagy része annak is örül, ha képzetlen munkaerőt sikerül találnia, és vállalja, hogy betanítja az új dolgozót

Csak álom az 1 millió forintos fizetés a Balatonnál

Sok helyen megy az, hogy igen magas fizetést ígérnek, de aztán mindenféle indokkal - például késés, nem megfelelő munkahelyi viselet - levonnak a bérből, csak úgy ugrálnak a mínusz 10 - 20 ezrek, így a végén az ígért 600-800 ezres fizetésből marad 500-600 ezer

Próbálunk diákokat keresni, nagyjából nettó 1200-1500 forintos órabért tudunk adni

Szakács munka érdekelne májustól!

A bejegyzésemben azt írtam, minimum 300 ezer forintot szeretnék, de a helyek egymásra licitálnak. Több vendéglátóhellyel is tárgyalok, de úgy néz ki, a kezdő fizetésem nettó 450-500 ezer forint körül lesz, és a teljesítményem függvényében ez az összeg még nőhet

A Balatoni McDonald's-ok is munkaerőhiánnyal küzdenek A nagy nemzetközi étteremláncoknál sem könnyebb a helyzet. A WHC KFT munkaerő-kölcsönző vállalat például diákmunkásokat keres a keszthelyi McDonald's-ba. Megkeresésünkre közölték, 20 főre lenne szükségük, és ha kell, szállást is biztosítanak a munkavállalók számára. A zalaegerszegi cég elárulta azt is, heti minimum 20 óra munkát kell vállalni és bruttó 1050 forintos órabért fizetnek a diákoknak.

Gondban a szállodák

Mi májustól szeptember végéig tartunk nyitva, szezonális munkára pedig a legnehezebb munkaerőt találni. Májusban és szeptemberben pedig a diákokra sem számíthatunk, mert ebben az időben még iskolába járnak

Ha elégedettek vagyunk a munkaerővel, igyekszünk megtartani. Ez azt jelenti, hogy aki beválik, azt az év egész részében foglalkoztatjuk, de a szezonon kívül minimálbérre jelentjük be

Úgy tűnik, hogy a pénz mellett nagyon fontos, hogy megfelelő munkakörülményeket biztosítsunk a munkavállalóink számára. Az is sokat jelent, hogy ha egy alkalmazott olyan élethelyzetbe kerül, hogy segítségre, türelemre van szüksége, azt mi munkáltatóként biztosítani tudjuk számára

Kovács szerint a szektor legégetőbb problémája a munkaerőhiány: képzett és képzetlen munkaerőt találni egyaránt nagy nehézséget jelent az éttermek és szállodák számára.- mondta.Évek óta egyre nagyobb a munkaerőhiány a tóparton, tavaly a Népszavának mesélte egy siófoki vendéglős, hogy egy szakács a Petőfi-sétányon havi 1 millió forintért helyezkedett el.- mondta, a Zánkán működő. Úgy fogalmazott, a szakácsok a térségben idén nettó 500-600 ezer forint körüli összeget kereshetnek.Arra a kérdésünkre, hogyan lehet mégis megtartani a jó munkaerőt, azt válaszolta, a fair munkakörülmények és a fix bér oldhatja meg a vendéglátósok problémáját."Mi egész évben nyitva tartunk, így az alkalmazottak fix bérrel számolhatnak, még úgyis, hogy december 31-től áprilisig csak hétvégén tartunk nyitva. Hiába kell csak három napot dolgozniuk, az alkalmazottak ugyanazt a bért kapják, mint az év többi részében, nyáron pedig a pörgősebb, nagyobb forgalmú napokon adunk bónuszt is" - jegyezte meg. Jelenleg 11-en dolgoznak a gasztrokocsmában, de nyárra keresnek 5-6 kisegítőt.- mondta, hozzátéve, próbál ismerősökön keresztül diákmunkást találni, mert úgy tapasztalja, a fiatalok szeretnének sokat keresni, azonban sokat dolgozni nem. Márpedig náluk déltől este 9-ig tart a munkaidő, hétvégenként garantált a telt ház, sok a munka. Horváth-Kertész Orsolya szerint a régióban"Volt egy másik éttermünk is, a Neked Főztem Reggeli és Burger, de végül bezártuk, egyszerűen azért, mert nem tudtuk biztosítani a szükséges létszámot" - tette hozzá.az egyik Facebook-csoportban írta ki, hogy idén májustól szakács munkát keresne a Balaton-parton. A bejegyzésre záporoztak a kommentek, rengeteg étterem jelezte, küldje el az önéletrajzát."Nagyon meglepett, hogy ennyi lehetőségem van, még válogathatok is" - mondta a Portfolio-nak a Hódmezővásárhelyen élő szakács, akinek ismerősei, oktatói javasolták, hogy keressen munkát a Balatonnál, mert ott sokkal jobb fizetést kaphat, mint a szülővárosában.- mondta, hozzátéve, mindegyik hely jelezte, a fizetés mellett szállást is biztosítanak számára. Hogy melyik étterem mellett dönt, az a munkaidőtől és a kezdő fizetés összegétől függ.A Balatonföldváron működőtöbb dolgozót is keres az idei szezonra: konyhai kisegítőt, recepcióst, mosodai munkatársat és szakácsot. A szálloda egyik vezetője,azt mondta, utóbbi munkakörre a legnehezebb megfelelő embert találni.- jegyezte meg. A bérekkel kapcsolatban kifejtette,- tette hozzá. A szállodában egyébként az idényben vele és a másik szállodavezetővel együtt 19-20-an dolgoznak, ő és a másik üzletvezető is ellát minden olyan munkakört, amire szükség van: ha kell, beállnak a recepcióra is.Úgy véli, a szezonalitással nincsen gond, nem tervezik, hogy az év többi részében is kinyitnak: szerinte nem érné meg az őszi-téli hónapokban hétvégenként felfűteni a szállodát és nem lenne akkora forgalom, hogy a személyzetet ki tudják fizetni., aszerint viszont a munkaerő problémát is könnyebb kezelni, ha nem hosszabb-rövidebb szezonban gondolkoznak a szállodák. Ez volt Badacsonyban az első szálloda, amely a borturizmus köré épült és kezdettől egész éves nyitva tartást tervezett."A főszezont tekintve a borturizmus és a szüreti mulatság miatt szerencsés helyzetben vagyunk, nagyjából szeptember végéig - október közepéig tart. A legküzdelmesebb időszak a novembertől márciusig tartó periódus. A hétvégék akkor is hamar betelnek, a kihívás, hogy a vendégeket hétköznapokon csábítsuk hozzánk" - mondta a Portfolio-nak. Erre a problémára próbálnak megoldást találni, tavaly például több környékbeli vendéglátóhellyel elindítottak egy gasztro-programot, hogy a főszezonon kívül is aktív programmal tudják várni a vendégeket. Elárulta, ők is folyamatosan keresnek embert.- jegyezte meg, hozzátéve, új munkaerőt is könnyebb találni, ha a náluk dolgozók elégedettek, mivel így más, munkát kereső ismerőseiknek is ajánlhatják a helyet.

Özönlenek a turisták, de ki szolgálja majd ki őket?

Magasabb bérek, dráguló szálláshelyek

A bérrobbanásról és a munkaerőhiányról is szó lesz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A vendéglátósok és a szállodák is kénytelenek árat emelni, mivel a magasabb béreket ki kell termelni. 2018-ban a Balaton térségében működő szállodákban a bruttó átlag szobaár 16 711 forint volt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Trend Riportja szerint. Ez egyébként valamivel kevesebb, mint 2017-ben, akkor 16 718 forint volt. Azonban az árak évről évre nőnek: 2016-ban a bruttó átlag szobaár 15 965, 2015-ben 15 286 forint volt, míg 2014-ben 14 182 forint volt.Nem csak a magasabb szállásköltségek miatt lesz azonban drágább az idei nyaralás: a leglátogatottabb úticélok közül például Hévíz és Balatonfüred önkormányzata is úgy döntött , hogy 2019-ben emeli az idegenforgalmi adó mértékét. Hévízen az eddig fejenként 500 forint/éjszaka 515 forintra változott, míg Balatonfüreden 505 forintról ugrik fel ez a költség 515 forintra.Tavaly nyáron arról is lehetett hallani, hogy a partmenti büfék is jelentős áremelést hajtottak végre. A Portfolio megkeresésére egy balatonlellelei büfé tulajdonosa azt mondta a drágulás elsődleges oka az, hogy jelentősen nőttek a szezonális büfések kiadásai a magas közterhek és az alapanyag-költségek emelkedése miatt. Úgy fogalmazott, a magasabb béreket csak úgy tudja kigazdálkodni, ha ő, mint tulajdonos arányaiban kevesebbet tesz zsebre.