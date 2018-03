Inspirálók - történetek emberi csúcsteljesítményekről

A lényeget azonban már kevesebben feszegetik, vagyis hogy milyen hozzáállása van az illetőnek az üzlethez, hogyan gondolkodik, milyen érzelmi állapotban végzi tevékenységét.

Sokakat érdekel, hogy milyen szokásai vannak egy milliárdosnak, mit eszik reggelire vagy milyen matracon alszik. Az is izgalmas lehet számodra, hogy konkrétan mit és hogyan tett, mire a csúcsra ért.Azt gondoljuk, hogy a csúcsteljesítmény az élet bármely területén fejben dől el, és ha most úgy is érzed, hogy nem vagy képes ellesni a "titkot", akkor tévedsz. Tény, hogy ez a téma nehezebben megfogható, mint egy konkrét befektetési ötlet, de fontossága miatt célszerű időt szánni rá.Röviden azért, mert az élet különböző területén kiemelkedő eredményt elérő emberek hasonló értékekkel, meggyőződésekkel rendelkeznek, így gondolkodásmódjuk által bárki közelebb kerülhet a valódi teljesítményt nyújtó életstratégiákhoz.Drámai ezüstöt változtatott fehérarannyáImre Géza világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőröző előadása.Első magyarként az extrém, tibeti útonDr. Neszmélyi Emil Everest-csúcsmászó ügyvéd, előadása.Esélytelennek tűnő 16 év acélozta megHegedűs Péter egyetemista, többszörös Bátor Tábor résztvevő.2018. Március 21. 17:30Hotel Gellért (Budapest, Szent Gellért tér 2, 1114)