A kezdeti magabiztos emelkedés után elbizonytalanodtak a távol-keleti befektetők a szerdai kereskedés második felében, az európai részvényindexek is az irányt keresik a szerdai piacnyitás után, a minimális emelkedéssel nyitó DAX index immár a keddi záróértéke alá süllyedt, a német tőzsde 0,2 százalékkal került lejjebb, a francia CAC40 stagnál, míg a milánói börze óvatos 0,1 százalékkal került feljebb.

A szerdai piaczárás után teszi közzé gyorsjelentést a Magyar Telekom, míg Európában ma teszi közzé beszámolóját többek között az E.ON és a Glencore is.

A keddi piaczárás után tette közzé második negyedéves beszámolóját a Graphisoft Park, a társaság árbevétel és nettó profit soron is növekedésről számolt be a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, az adózott eredmény több mint 50 százalékkal emelkedett, amely mögött a forint második negyedéves gyengülése mellett a társaság SZIT-státusza miatt a bázisidőszakhoz képest alacsonyabb adófizetési kötelezettsége húzódott meg. A menedzsment mindemellett lefelé módosította az idei évre vonatkozó árbevétel növekedési várakozásait, amit a cég a South Park irodaépület C és D blokkjainak az előzetesen vártnál későbbi átadásával indokolt.

tovább a cikkhez...