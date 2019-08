Iránymutatásra várnak az európai tőzsdék

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

A jelentős pénteki zuhanás után felpattantak hétfőn a tengerentúli tőzsdék, a hangulatjavulásban nagy szerepe volt Donald Trump nyilatkozatának, miután az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón arról beszélt, hamarosan visszaülnek Kínával a tárgyalóasztalhoz. Donald Trump szerint kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, bár ezt a kínai külügyi szóvívő nem erősítette meg, míga kínai Global Times főszerkesztője szerint Kína nem intézett ilyen jellegű hívást az Egyesült Államokhoz. Az emelkedés azonban egészen a nap végéig kitartott, a Dow végül 270 pontos emelkedés mellett 1,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,1 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a hét első napját.Emelkedéssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 142 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek ma. Az OTP 0,1 százalékos erősödés után 12 360 forinton zárt, míg a Richter 0,7 százalékos emelkedést követően 4 812 forinton búcsúzott a hét első napjától. A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajcég papírjai 1,4 százalékos erősödés után 2886 forinton zártak. A negatív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég részvényei 0,7 százalékos esés után 422 forinton zártak.A keddi piacnyitás előtt tette közzé legfrissebb számait a Masterplast, az építőipari anyagokat gyártó cég bevétele egyszámjegyű ütemben nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Eredményszinten viszont (részben a saját gyártásnak köszönhetően) 10 százalék feletti bővülésről számolt be a társaság, ezzel a második negyedévben megfelelve annak a hosszabb távú menedzsment célnak, hogy az árbevételt meghaladó mértékben növekedjen az adózott eredmény. Az értékesítés árbevétele 6,2 százalékkal 28,50 millió euróra emelkedett, az EBITDA 16,2 százalékkal 2,4 millió euróra nőtt a második negyedévben, míg az adózott eredmény 10,3 százalékkal 1,8 millió euróra emelkedett.Az amerikai részvénypiacok hétfői emelkedése után az ázsiai tőzsdék többsége is emelkedett a hét második napján, a hangulatjavulást az USA és Kína kereskedelmi háborújával összefüggő félelmek enyhülése táplálta. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a sanghaji börze 1,2 százalékkal került feljebb, míg a hongkongi tőzsde 0,3 százalékot esett. Ázsia más részein jó hangulatban telt a hét második napja, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek minimális, néhány pontos erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 4 pontos plusza iránykeresést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.A tengerentúli tőzsdék pénteki esése után felpattantak az amerikai részvényindexek, miután az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón arról beszélt, hamarosan visszaülnek Kínával a tárgyalóasztalhoz, a befektetők a nap folyamán a beérkező makroadatok mellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírekre fókuszálnak majd.Kedden a KSH a júniusi népmozgalmi adatsorát teszi közzé, az ÁKK 3 hónapos kincstárjegy aukciót tart, míg az MNB kamatdöntő ülést tart majd. A hét második napján Németországból részletes, második negyedéves GDP-adatot publikálják majd,

