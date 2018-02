Komoly átalakulás a Graphisoft Parknál

Graphisoft Park SE

Graphisoft Park South I. Kft.

Graphisoft Park South II. Development Kft.

Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft.

Graphisoft Park Services Kft.

Mik azok a SZIT-ek? A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényt 2011-ben hirdették ki, a Nyugat-Európában népszerű cégforma (Real Estate Investment Trust, REIT) bevezetésével az volt a cél, hogy tőke áramoljon az ingatlanszektorba, ezt a célt pedig különböző adóelőnyökkel érte volna el a szabályozó. A 2011-es, eredeti szabályozás azonban szigorú feltételeket szabott a SZIT-ek működésének, ezért 2017-ig egy ilyen társaság sem jött létre, amit a szakma szereplői részben azzal magyaráztak, hogy a feltételrendszernek (az induló tőke legalább 10 milliárd forint legyen, a társaság számviteli beszámolójában kimutatott hitelek nem haladhatják meg a SZIT portfóliójában lévő ingatlanok értékének 70 százalékát, az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül ki kell fizetni) nehéz megfelelni, a szakma ezért az elmúlt években a szabályozás felülvizsgálatát, a magyarországi ingatlancégek működési sajátosságaihoz való igazítását szorgalmazta. Erre tavaly került sor, az Országgyűlés június 13-án szavazta meg azt a törvénymódosítást, amely kedvezőbb szabályrendszert szab a SZIT-té alakuló társaságok számára, a jogszabállyal a jogalkotó több ponton egyértelművé tette a SZIT-ek létesítésére és működésére vonatkozó jogszabályi követelményeket, ezzel könnyítve meg a kedvezményes adózási státusz eléréséhez szükséges feltételek teljesítését és fenntartását.



Ezek a társaságok a 2011-es szabályozásban lefektetett módon mentesülnek a társasági adó és a helyi iparűzési adó megfizetése alól, ráadásul a SZIT-eknek csupán 2 százalékos ingatlanszerzési illetéket kell fizetniük, ha pedig az ingatlanokat kapcsolt felektől szerzik, akkor illetékmentesség is megilleti őket, és nem módosult az a szabály sem, hogy a SZIT-eknek az osztalékként kifizethető eredmény legalább 90 százalékát elérő mértékű osztalékot kell fizetniük. A jogalkotó azonban több ponton is könnyített a SZIT-ekkel kapcsolatos szabályokon, így például az induló tőke összege 5 milliárd forintra csökkent (a konszolidált mérleg alapján kell számítani), de változott a közkézhányad részesedési korlátra vonatkozó szabály is, a kizárólag szabályozott piacra bevezetett részvénnyel rendelkező vállalatok esetében ugyanis elégséges, ha a jegyzet tőke névértékéhez viszonyítva legalább 25 százalékot tesz ki a névérték maximum 5 százalékát tulajdonló kisrészvényesek részvényeinek az aránya, de a módosított jogszabály dolgozói részvények kibocsátását is lehetővé teszi, és nincs már korlátozás a SZIT-részvények névértékének minimumára vonatkozóan sem. Fontos változás az is, hogy nincs már szakirányhoz kötve az, hogy milyen képzettséggel kell rendelkezniük a szabályozott ingatlanbefektetési társaságoknál dolgozó vezető állású személyeknek.

A NAV 2018. január 1-i hatállyal vette nyilvántartásba szabályozott ingatlanbefektetési társaságként a céget és projekttársaságait, ezzel a szabályozott ingatlanbefektetési előtársasági státuszát megszüntette.A SZIT státusz az alábbi csoporttagokat érinti:A hírre közel 1,7 százalékos pluszba ugrott a Graphisoft Park árfolyama.